Alla Luce di una Stella 2021, a San Francesco si rinnova il concerto di Natale (foto)

Anche quest’anno è tornato, ad Assisi, il tradizionale concerto di Natale “Alla Luce di una Stella 2021”. L’appuntamento con la XVIII edizione delle musiche natalizie nella Basilica di San Francesco è andato in scena martedì 28 dicembre 2021. Nella stessa giornata è andato in scena anche il concerto di Natale del Coro della Cappella Musicale di San Rufino, all’interno della cattedrale assisana: diretto da Lucio Sanbuco e con Carlo Abbati all’organo, ha visto musiche di vari autori dedicate al Natale.

Alla Luce di una Stella 2021 è stata l’occasione per ascoltare i canti natalizi della tradizione francescana, con le voci della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, all’organo Piergiovanni Domenighini. Ha diretto Padre Peter Hrdy OFM conv. L’iniziativa è stata un appuntamento imperdibile per ascoltare, condividere e riscoprire. Il concerto di Natale, infatti, porta nella splendida cornice della Basilica di Assisi le musiche custodite nell’archivio storico della Basilica.

Visto il protrarsi della situazione di emergenza e per poter permettere a tutti di vivere l’iniziativa in sicurezza dalla propria casa, il concerto è stato trasmesso ed è quindi rivedibile anche sulla pagina della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi.

Foto © Mauro Berti/AssisiNews

