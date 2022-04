La passione di Assisi, presentato in Comune il libro di Elvio Lunghi e Andrea Cova (foto)

Sabato 23 aprile 2022 nella Sala della Conciliazione in Piazza del Comune ad Assisi si è svolta la presentazione del libro La Passione di Assisi , con foto di Andrea Cova e testi di Elvio Lunghi, edito da Bertoni.

La Passione di Assisi è un libro fotografico che documenta un vissuto, dei sentimenti, un rito – sempre in bilico tra il sacro e profano – a cui si partecipa in maniera collettiva. Alla presentazione erano presenti, oltre agli autori, il sindaco di Assisi Stefania Proietti, e l’editore Jean Luc Umberto Bertoni.

“Di cosa parla il libro?”, scrive Elvio Lunghi su Facebook. “Sono frammenti di una festa religiosa ripresi in bianco e nero. Uomini e donne che portano statue, pregano e cantano lungo le strade di una città. Andrea, che di mestiere fa il giornalista, vi fa parlare le sue foto. Io, che ho sempre fatto il fotografo di quadri, racconto una mezza verità di questa processione”. Nello specifico, “È la storia di una processione (qui le foto più belle dell’edizione 2022) che si teneva un tempo di mattina presto e fu spostata la sera per volontà pontificia, con Arnaldo Fortini che ne fece un volano per rilanciare l’offerta turistica della città. La riforma tridentina aveva riformato anche le confraternite di laici presenti in tutte le città e i villaggi dello Stato della Chiesa, e fu così che le manifestazioni paraliturgiche della Settimana Santa passarono sotto il controllo della chiesa locale. Naturalmente avvenne così anche ad Assisi: non credete – conclude Lunghi – a chi vi racconta che quella di Assisi è la processione che si faceva in città sul finire del Duecento, se poi Crocifissi cinquecenteschi con le braccia mobili per essere portati in processione s’incontrano più o meno dappertutto”.

