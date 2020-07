Massimo Zubboli, tanti riconoscimenti e un compleanno speciale

Festa in famiglia per gli 80 anni di uno dei personaggi della cultura assisana

Compie 80 anni Massimo Zubboli, scrittore e poeta assisano, autore di molti volumi dove racconta le sue “storie di mare”. Personaggio di spessore nella cultura della città di Assisi, Massimo Zubboli ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia ed all’estero.

Grande festa in famiglia per il traguardo raggiunto, con i tre figli Francesca, Marco e Pietro (nella foto in evidenza), e con gli amati nipoti (foto a fondo articolo).

Massimo Zubboli che si è distinto anche durante l’emergenza Covid-19 omaggiando i suoi libri a chi ne ha fatto richiesta. “Una iniziativa – ha detto Zubboli – che ha riscosso successo e molto interesse. Diverse le richieste che mi sono prevenute. Un gesto per stare vicino agli amanti della lettura, della cultura e a chi ha fatto richiesta. Ho effettuato tante donazioni già in passato all’AUL, Associazione Umbra per i Linfomi e le Leucemie – spiega lo scrittore – e anche in questo delicato momento storico dovuto all’emergenza Covid-19, ho deciso di donare le mie pubblicazioni. Si tratta di copie diverse e invendute, che conservo nei miei archivi. Un gesto per dimostrare vicinanza e affetto a tante persone”.

La famiglia Zubboli è fra le più antiche e conosciute di Assisi. Massimo Zubboli, personaggio noto non solo in città, ha vinto recentemente il premio dell’Associazione Nazionale “50 e più”, che ogni anno indice un concorso letterario nazionale. Sul Lago Maggiore, lo scrittore assisano ha ricevuto inoltre la Farfalla d’Argento 2019, già ottenuta nell’anno 2018. Il premio è stato vinto per una poesia dedicata al mare. Zubboli è stato premiato di recente anche in Umbria, a Marsciano, per il premio nazionale Gens Vibia con una segnalazione di merito, per una poesia anche qui dedicata al mare. Riconoscimento, sempre lo scorso anno, anche per il Premio Letterario “Unitre Civitanova”. Molto importanti perché assegnati a Massimo Zubboli a Santa Margherita Ligure dall’Associazione Nazionale Poeti Scrittori, anche i premi dedicati al poeta e scrittore Vittorio Giovanni Rossi ed un secondo ottenuto con una nuova poesia dedicata alle campane di Assisi, inserita in una antologia nazionale.

Dalla redazione di AssisiNews, i migliori auguri a Massimo Zubboli per l’importante traguardo raggiunto.