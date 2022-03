Mostra dedicata a San Francesco alla National Gallery di Londra

Nel 2023 a Londra ci sarà una mostra dedicata a San Francesco. A febbraio il direttore della National Gallery di Londra Gabriele Maria Finaldi è stato ricevuto dal sindaco di Assisi Stefania Proietti e dall’assessore comunale alla cultura Veronica Cavallucci nella sede del Palazzo Comunale.

Nel corso della visita si è parlato di un evento eccezionale in programma l’anno prossimo, in primavera, appunto una mostra dedicata a San Francesco. Nelle sale della National Gallery saranno esposte le opere più significative relative alla vita e al messaggio del poverello di Assisi, che è conosciuto oltre Manica nonostante le esecuzioni ordinate da Enrico VIII dopo il distacco dalla chiesa di Roma. Il direttore Finaldi ha soggiornato diversi giorni in città e ha preso contatti con il Sacro Convento e con l’amministrazione comunale proprio per studiare a fondo la figura del Santo e visionare opere connesse da portare al museo londinese.

La National Gallery di Londra – ricorda una nota dell’amministrazione comunale – è uno dei musei più importanti al mondo, prima della pandemia contava oltre 16 mila visitatori al giorno e circa 6 milioni all’anno. Dal 2015 è diretta da Finaldi, che è un grande storico dell’arte che prima di questo incarico ha guidato il Prado di Madrid. Anche sotto la direzione di Finaldi, la National Gallery, fondata nel 1824, si prepara a festeggiare il bicentenaio con un programma di nuove mostre e attività che attragga e stimoli il pubblico di tutto il mondo, ma anche interventi di restauro degli ambienti del museo, per migliorare l’esperienza di visita, e la nascita di un centro di ricerca per diventare leader mondiale negli studi e nelle indagini sulla pittura storica.

