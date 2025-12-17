Natale in Cittadella 2025: ad Assisi luce sulle strade del mondo e dialogo tra le fedi

La Pro Civitate Christiana presenta anche quest’anno un ricco calendario di appuntamenti dedicati al tempo di Natale, che animerà la Cittadella Laudato si’ di Assisi dal 22 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026. Natale in Cittadella 2025 è un percorso di meditazioni, incontri culturali, arte e dialogo interreligioso, pensato per offrire occasioni di riflessione e condivisione in un periodo segnato da conflitti e incertezze globali.

Dal 22 al 25 dicembre: la luce che si fa incontro

Il programma di Natale in Cittadella 2025 prende avvio il 22 dicembre alle ore 16.30 con “Il primo fu a Greccio…”, una visita speciale ai presepi dell’artista Franco Filograna allestiti in cappella, in Cittadella. Il 23 dicembre, alle 17.00, spazio a “Luce sul dolore”, con l’esposizione straordinaria del Miserere originale di Georges Rouault, seguita alle 18.00 dalla meditazione della teologa Lilia Sebastiani sulla Lettera ai Filippesi 2,6, dal titolo “La luce che si piega verso la terra”. La Vigilia, 24 dicembre, si apre alle 9.00 con il Canto di Lodi e prosegue alle 22.30 con la Veglia e la Messa della Notte, seguita dallo scambio degli auguri. Nel giorno di Natale, 25 dicembre, la comunità si ritroverà alle 11.00 per la Messa solenne. A mezzogiorno, proiezione e ascolto del saluto Urbi et Orbi di Papa Leone con il Messaggio di Natale. La giornata si concluderà alle 19.00 con il Canto dei Vespri.

27–28 dicembre: “Luce tra le fedi”, dialogo tra le religioni in tempo di guerra

Uno dei momenti centrali del programma del Natale in Cittadella 2025 è il percorso di riflessione “Luce tra le fedi – Dialogo tra le religioni in tempo di guerra”, promosso dagli Amici della Cittadella – Memoria e Profezia in collaborazione con la Biblioteca della Pro Civitate Christiana.

Il 27 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, il tema “Fanatismo: malattia delle religioni?” sarà al centro degli interventi e del confronto, seguito alle 21.00 da una sessione di dialogo aperto ai partecipanti. Il 28 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00, si prosegue con “La pace: tormento delle religioni?”, mentre alle 12.15 è prevista la celebrazione della Santa Messa.

Parteciperanno:

Giuseppe Grampa, Rettore dell’Università della Terza Età Cardinal Colombo;

Valeria Piacentini Fiorani, docente di Storia e Istituzioni dei Paesi islamici;

Maria Teresa Milano, ebrea, scrittrice, traduttrice e musicista.

Sono previste diverse formule di partecipazione con possibilità di vitto e alloggio per una o più giornate.

31 dicembre e 1° gennaio: arte e ringraziamento

Il calendario prosegue il 31 dicembre alle 16.30 con “Imparare a leggere l’arte contemporanea”, visita guidata alla Galleria d’Arte Contemporanea.

Alle 22.00 si terrà la tradizionale Veglia di ringraziamento con il canto del Te Deum.

Il 1° gennaio 2026, giornata mondiale della Pace, alle 12.00 sarà celebrata l’Eucaristia della solennità di Maria Madre di Dio. La conclusione del programma avverrà alle 19.00 con il Canto dei Vespri.

Durante tutto il periodo sarà possibile visitare in Galleria d’Arte la mostra fotografica “Radici”, dedicata a don Giovanni Rossi.

Per informazioni, adesioni e dettagli sulle modalità di partecipazione al Natale in Cittadella 2025 è possibile contattare la Pro Civitate Christiana – Cittadella Laudato si’ di Assisi.

