Natale ad Assisi, Alidad Shiri e Tomaso Montanari tra i testimoni di pace dell’edizione 2025

Alidad Shiri e Tomaso Montanari saranno testimoni di pace nel Natale ad Assisi, in due incontri pubblici il 19 e il 22 dicembre prossimi. Si tratta di eventi promossi dal Comune, nell’ambito del “Natale di pace, luce e incontro” che prende vita non solo attraverso originali e spettacolari illuminazioni a tema, ma anche con momenti di riflessione, dialogo e confronto.

Alidad Shiri, nato in Afghanistan, è arrivato in Italia nel 2005 quando era ancora un bambino, dopo un viaggio odissea attraverso Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e, infine, in nave in Italia, fino a giungere a Bressanone legato di nascosto all’asse delle ruote di un camion. Oggi ha 34 anni, vive in Trentino Altro Adige, si è laureato ed è un affermato educatore socio-pedagogico, impegnato nella promozione dei diritti umani. Racconterà la sua storia di speranza, contenuta anche nel libro “Via dalla pazza guerra”, il 19 dicembre, alle ore 17.00, nella Sala degli Emblemi del palazzo comunale di Assisi, intervistato da Tonio Dell’Olio, sacerdote, giornalista, attivista per i diritti umani e volontario della Pro Civitate Christiana.

Tomaso Montanari, storico dell’arte, saggista, rettore dell’Università per Stranieri di Siena e noto personaggio pubblico, affronterà il tema della pace nell’arte, con lo sguardo rivolto all’attualità, prendendo spunto anche dagli originali e suggestivi allestimenti luminosi del Natale ad Assisi, ispirati al tema della pace nell’arte contemporanea. Montanari condurrà il suo intervento dialogando con Giulio Proietti Bocchini, storico dell’arte e responsabile dell’ufficio turismo, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, Onu, Unesco e Sostegno Nazioni Unite. L’appuntamento è il 22 dicembre, alle ore 17.00, nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero e s’inseriscono nel programma “Assisi, Natale di Pace” 2025, consultabile su www.visit-assisi.it

© Riproduzione riservata