Per un mese ad Assisi la mostra “Giordania: alba del cristianesimo”: domani l’inaugurazione (foto)

Sarà inaugurata ufficialmente il 4 luglio alla presenza del Ministro del Turismo e delle Antichità del Regno Hashemita di Giordania, Lina Annab, la mostra “Giordania: alba del cristianesimo” in programma fino al 1° agosto ad Assisi. Dopo il grande successo del debutto in Vaticano lo scorso febbraio, la mostra internazionale, organizzata dal Ministero del Turismo e delle Antichità della Giordania in collaborazione con la Città di Assisi, fa tappa al Palazzo del Monte Frumentario. Affacciato sul centro storico della città, questo gioiello architettonico del XIII secolo è una prestigiosa sede culturale che offre un contesto ideale per i temi spirituali e storici della mostra. L’ingresso alla mostra – presentata oggi in anteprima alla stampa – è gratuito con accesso diretto o tramite prenotazione sul sito www.mostragiordania.com.

La mostra “Giordania: alba del cristianesimo” accende i riflettori sulla ricchezza del patrimonio cristiano della Giordania rappresentato da 90 reperti provenienti da 30 siti archeologici giordani, che includono i luoghi di pellegrinaggio ufficialmente riconosciuti dal Vaticano. Il percorso parte dalle acque sacre del sito del Battesimo, Betania oltre il Giordano, dove Gesù Cristo fu battezzato sulla sponda orientale del fiume da Giovanni Battista – luogo di immenso valore spirituale, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Da lì, il cammino della fede prosegue verso il Monte Nebo; alla Chiesa di Nostra Signora della Montagna ad Anjara, legata al passaggio della Sacra Famiglia nella regione; a Tell Mar Elias, ritenuto il luogo di nascita del profeta Elia; e alle alture ventose di Macheronte, la fortezza dove Giovanni Battista fu imprigionato e martirizzato. L’esposizione ha un forte valore simbolico e spirituale. Come luogo di nascita di San Francesco, una delle figure più venerate nella tradizione cristiana, noto per il suo messaggio di pace, umiltà e dialogo interreligioso, Assisi, fin dal Medioevo, è una delle principali mete di pellegrinaggio cristiano nel mondo, che accoglie ogni anno oltre cinque milioni di pellegrini e visitatori.

Dichiara il Ministro del turismo giordano, Lina Annab: “Assisi occupa un posto speciale anche nel cuore dei giordani. Nel 2019, Sua Maestà il Re Abdullah II ha ricevuto qui la Lampada della Pace, in riconoscimento del suo costante impegno per la pace, la dignità e l’armonia tra le religioni, valori profondamente radicati nel popolo giordano e incarnati dallo stesso San Francesco. Questa risonanza spirituale è ancora più significativa nel 2025, proclamato dal defunto Papa Francesco come Anno Giubilare della Chiesa cattolica, con il tema “Pellegrini di speranza”, una celebrazione che si tiene solo ogni 25 anni e invita i fedeli a rinnovare il proprio cammino di fede. La partecipazione della Giordania a questo momento storico rafforza il suo duraturo messaggio spirituale e il suo ruolo come parte integrante della Terra Santa.” Il Regno Hashemita è, infatti. uno dei più importanti centri mondiali di eredità cristiana e di pellegrinaggio. Ha accolto importanti momenti religiosi, tra cui la storica visita di Papa Francesco in Giordania nel 2014, durante la quale si recò al sito del Battesimo sul fiume Giordano e lodò la Giordania come simbolo di convivenza e pace nella regione.

Una delle principali destinazioni mondiali per il pellegrinaggio cristiano, la Giordania rappresenta un ponte tra fede e cultura che accoglie visitatori e pellegrini da tutto il mondo in un’esperienza di profonda spiritualità, continuità storica e scambio culturale. Questa mostra itinerante fa parte di uno sforzo globale per condividere con il mondo il patrimonio cristiano della Giordania. Il suo messaggio, proprio come quello di San Francesco, è un messaggio di pace, dialogo e speranza. “Giordania: alba del cristianesimo” è un invito vivo al pellegrinaggio, alla riflessione e all’incontro spirituale, che inizia con la visita della mostra e prosegue in Giordania, terra viva dell’alba del cristianesimo.

