Contributi per famiglie numerose 2025, c’è tempo fino al 25 luglio

Il Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona sociale 3, ha pubblicato un avviso per l’accesso a contributi per famiglie numerose 2025, a favore di famiglie con almeno 4 figli. Si tratta di un provvedimento di sostegno economico finalizzato ad aiutare i nuclei familiari numerosi che, in quanto tali, hanno un maggior carico di lavoro nella crescita e nell’educazione dei figli.

Il contributo è di 150 euro per ogni figlio minore, la somma complessiva prevista dall’avviso, messa a disposizione dalla Regione Umbria, è di 12.733,46 euro. Per partecipare al bando occorre essere residenti in uno dei Comuni della Zona sociale 3 (Assisi capofila, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e in generale in Umbria da almeno 5 anni ed essere in possesso di determinati requisiti, come avere un numero dei figli pari o superiore a quattro, con età inferiore ai 26 anni, conviventi, cui almeno uno minore di 18 anni, oltre a un Isee del nucleo familiare non superiore a 36mila euro.

Le domande per i contributi per famiglie numerose 2025 vanno inviate entro e non oltre il 25 luglio 2025, al proprio Comune di residenza nell’ambito della Zona Sociale 3. Possono essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo, tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata (Pec). Dopo la scadenza del termine, si procederà all’esame delle domande, con istruttoria formale e valutazioni sui requisiti. Sarà quindi redatta una graduatoria, in base alla quale saranno erogati i contributi, in un’unica soluzione e fino alla concorrenza delle risorse economiche stanziate. Per tutti i dettagli dell’avviso, si può consultare il portale istituzionale www.comune.assisi.pg.it, nella sezione “Atti e pubblicazioni – Avvisi pubblici”.

Foto di Timon Studler | via Unsplash

