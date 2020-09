Il corso di Planet life design dell’Università di Perugia al Cortile 2020

Nell’ambito della manifestazione culturale Il Cortile di Francesco, il 19 settembre alle 10 si terrà a Palazzo Bernabei ad Assisi l’iniziativa Progettare per il Pianeta – Planet Life Design, che costituirà l’occasione inaugurale del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Planet Life Design, attivato congiuntamente dall’Università di Perugia e dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Interverranno la presidente del corso di laurea magistrale in Design per l’innovazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Patrizia Ranzo, la presidente di WWF Italia, Donatella Bianchi, il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, il direttore della Design Academy di Eindhoven, Joseph Grima, e la presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo.

Ad aprire l’incontro, i saluti del Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, il sindaco del Comune di Assisi, Stefania Proietti, il direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Luigi Maffei, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, Giovanni Gigliotti. A coordinare il dibattito, il responsabile del corso di laurea magistrale in Planet Life Design dell’Università degli Studi di Perugia, Paolo Belardi.

Gli interventi riguarderanno le tematiche del Corso, incentrate sulle emergenze mondiali e sugli interessi primari dell’uomo, che coinvolgono tutti indistintamente. Il Corso di Laurea in Planet Life Design, che rientra nell’offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, avrà sede nella città di Assisi, il cui valore simbolico universalmente riconosciuto rappresenta uno degli elementi cardine del corso stesso. Il percorso di studi proposto, innovativo e sperimentale nell’ambito dell’offerta formativa nazionale ed europea, prevede attività didattiche articolate in quattro ambiti multidisciplinari di grande attualità, soprattutto alla luce dei continui mutamenti che interessano il pianeta e delle conseguenti condizioni emergenziali diffuse: clima ed energia, territorio e patrimonio, città e paesaggio, salute e sicurezza.

L’edizione 2020 del Cortile di Francesco ha come titolo “Oltre i confini”. Dal 18 al 20 settembre, una serie di incontri su ambiente, economia, architettura, francescanesimo, filosofia e arte. Tematiche che verranno affrontate dagli ospiti con interventi in presenza e in streaming. Parteciperanno, tra gli altri, il Direttore Generale OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (in collegamento da Ginevra), l’economista Tito Boeri (in collegamento da Milano), lo storico Franco Cardini e il direttore de L’Espresso, Marco Damilano. Sarà possibile partecipare, in base alle norme anti Covid, agli eventi che si terranno ad Assisi. Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in diretta e on demand sulle piattaforme digitali (sito, social network, YouTube etc..).

Il programma e tutte le informazioni su come partecipare sono disponibili sul sito www.cortiledifrancesco.it

(La manifestazione è uno degli sponsor di AssisiNews)