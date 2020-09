Sindaco di Assisi: “Suor Nives, il sorriso del buongiorno per tantissimi bambini”

AssisiNews riceve e pubblica un ricordo del sindaco di Assisi Stefania Proietti, dedicato a Suor Maria Nives, scomparsa nella giornata di giovedì 10 settembre, lasciando un grande vuoto nella comunità angelana ed assisana tutta.

“Suor Nives è stata il sorriso del buongiorno per tantissimi bambini che hanno varcato la soglia della scuola d’infanzia Micarelli di Santa Maria degli Angeli – scrive il sindaco di Assisi ad AssisiNews – emblema del carisma che tutte voi (suore, ndr) avete ereditato dalla fondatrice portando avanti la sua missione educativa nel mondo”.

“Oggi – presegue la nota del sindaco di Stefania Proietti – per tanti di noi che l’hanno conosciuta ed amata, pur nella tristezza del distacco, più forte di tutto è la speranza di vederla, già ora, nel cielo, insieme a Suor Chiara Elsa, felice nel Signore e contorniata da tanti piccoli angeli, come lo era qui in mezzo a noi”.

“Le più sentite condoglianze – conclude il primo cittadino – come mamma e come Sindaco di Assisi, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la Città di Assisi”.

Stefania Proietti, Sindaco di Assisi