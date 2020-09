Test sierologici, in Umbria adesione al 95%: il grazie della Regione

“Oltre il 95 per cento del personale scolastico in Umbria ha volontariamente aderito ai Test sierologici dello screening programmato dalla Regione Umbria per rilevare la positività al covid”: lo comunica l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, precisando che i tamponi molecolari effettuati sui soggetti risultati positivi ai test sierologici, sono risultati tutti negativi. “Il test sierologico è stato effettuato da 14 mila 677 persone impiegate a vario titolo nel mondo della scuola – ha spiegato l’assessore. Un numero elevato che colloca l’Umbria tra le regioni in cui si registra la più alta partecipazione”.

“Per questo voglio ringraziare il personale scolastico che, a partire dalla prossima settimana, riprenderà l’attività lavorativa affrontando quest’anno un impegno reso più gravoso da tutta una serie di limitazioni e nuove regole definite dal governo per far ripartire le lezioni in questa fase di convivenza con il virus”. “Un ringraziamento va anche al personale dei servizi sanitari -ha concluso Coletto- che per tutto il mese di agosto e la prima parte di settembre, è stato impegnato, accanto alla normale attività resa più gravosa dalla pandemia, nei test sierologici non solo del personale scolastico, ma anche di tutti i soggetti che sono rientrati dai paesi maggiormente interessati dall’infezione prodotta dal covid. Anche in questo l’Umbria ha dimostrato di essere una regione piccola che, però, sa dare dimostrazione di grande organizzazione e impegno di fronte alle necessità”.

Intanto, in vista dell’imminente apertura dell’anno scolastico, prevista per lunedì 14 settembre, la Giunta regionale dell’Umbria ha definito anche i tempi per la riapertura successiva all’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre. Gli istituti scolastici sede di seggio torneranno quindi operativi per l’attività didattica giovedì 24 settembre. Tale scelta è motivata dalla necessità di provvedere a tutte le operazioni di sanificazione necessarie per garantire agli studenti un ritorno a scuola in totale sicurezza. Gli interventi di sanificazione saranno finanziati dalla Regione per effetto della delibera di Giunta n. 815 adottata nella seduta di ieri, 9 settembre.

Da Busitalia infine viene segnalata la crescita dell’offerta di servizi scolastici di tutta la Regione Umbria, con l’entrata in servizio di 101 autobus al giorno in più rispetto agli anni precedenti. Da lunedì 14 settembre infatti, con l’avvio dell’anno scolastico, Busitalia (Gruppo FS Italiane), in sinergia con i soci delle tre società consortili affidatarie dei servizi, attiverà servizi aggiuntivi a supporto del servizio TPL programmato, in particolare per gli orari di ingresso ed uscita degli Istituti scolastici.

Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spoleto, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Spello, Todi, Trevi, Umbertide, di tutte le linee extraurbane e del servizio ferroviario sono consultabili on-line alla sezione Umbria/Orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it.

Per quanto riguarda la campagna degli abbonamenti scolastici, prorogata al 19 settembre l’apertura delle biglietterie Busitalia abilitate e dei punti vendita temporanei attivati ad Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Gualdo Tadino, Gubbio e Umbertide che quest’anno prevede la possibilità di utilizzare i voucher ottenuti come rimborso per i servizi non fruiti durante il lockdown. Gli orari di apertura aggiornati possono essere consultati sul sito web www.fsbusitalia.it. Per informazioni più dettagliate è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Busitalia di Perugia e Terni ai numeri 075 9 637 637 – 0744 49 27 03.