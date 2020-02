Premio dignità Giuliano-Dalmata nel mondo 2020 a Simone Cristicchi (foto)

Martedì 18 febbraio, in una Sala della Conciliazione affollatissima di studenti, si è celebrato ad Assisi il Giorno del Ricordo, solennità civile per ricordare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. La cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale si è tenuta nella Sala della Conciliazione con l’assegnazione del Premio Dignità Giuliano-Dalmata nel mondo 2020 a Simone Cristicchi, che commosso ha ringraziato la città serafica e gli organizzatori per il riconoscimento. Cristicchi ha elogiato “il grande amore degli esuli per le proprie radici” e ha invitato “a non scontrarsi mai sulla memoria”, non è mancato un accenno al perdono per i torti che si sono subiti: “Il vero risarcimento per gli esuli è che si conosca, si riconosca e si rispetta la loro

storia”.

La motivazione del Premio dignità Giuliano-Dalmata nel mondo 2020 è questa: “Per aver saputo con alta qualità artistica e comunicativa ricordare e spiegare alle nuove generazioni il dramma del popolo istriano fiumano dalmata che ha fondato la propria battaglia contro l’inclemenza della storia sulla fedeltà alle origini, sullo spirito di sacrificio e sulla forza di emergere dalla sofferenza per l’ingiustizia subita”. Prima delle parole di Cristicchi si è svolto un momento di riflessione con gli

interventi del sindaco Stefania Proietti, Giovanni Stelli (Società di Studi Fiumani), Franco Papetti (Associazione Fiumani Italiani nel Mondo) e Paolo Anelli (Studioso dell’Esodo Giuliano-Dalmata).

Nel pomeriggio, alle 16, è stata deposta una corona nell'area verde di via Martiri delle Foibe.

