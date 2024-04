Stefano Pastorelli e la sua nuova fase politica: festa con amici e sostenitori (foto)

Stefano Pastorelli in festa dopo la scelta di lasciare la Lega dopo 17 anni di impegno e militanza – con il consigliere regionale ormai ex capogruppo della Lega in regione, che dovrebbe annunciare a breve (si pensa la prossima settimana) l’ingresso in Forza Italia come già preannunciato dalla nostra redazione.

In tanti, amici, militanti, sostenitori, cittadini e invitati, a Santa Maria degli Angeli nel pomeriggio di sabato 12 aprile. Un rinfresco e un brindisi al futuro all’ora dell’aperitivo, fra sorrisi, strette di mano e pacche sulle spalle. Presenti anche i familiari, oltre ai consiglieri comunali di Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli e di alcuni esponenti della politica regionale. Ampia la presenza della sua “squadra” con tanto di dolce festivo riportante la dicitura “La squadra di Pastorelli”.

“Grazie a tutti voi – ha detto il consigliere regionale rivolto ai presenti – da anni in tanti mi sostenete e mi siete al fianco. Sono felice di vedere anche tanti invitati cittadini e amici, segno per me di stima e affetto”. Sulla scelta: “Non mi pento, 17 anni di Lega lunghissimi e impegnativi, io ci sono sempre stato anche nei momenti bui e difficili. La mia coerenza non è in discussione, l’affetto della gente lo dimostra. Il futuro? Prossima settimana vedremo, oggi è un giorno di festa. Certo è che il mio impegno in Regione continua”.

Stefano Pastorelli che dovrebbe indire una conferenza stampa nei prossimi giorni per annunciare come detto il suo nuovo partito, appunto Forza Italia, partito nei quali valori – è trapelato – il consigliere regionale si riconoscerebbe. Una scelta la sua, che è stata seguita ed appoggiata da numerosi militanti presenti alla festa per celebrare l’imminente futuro. “Un brindisi al futuro – lo slogan – chiari, forti, liberi!”. “Una partecipazione emozionante. Mai mi sarei aspettato una tale vicinanza e presenza, mi avete riempito il cuore. Insieme si vince. Grazie!” – le parole diffuse in serata anche via social dallo stesso Pastorelli.

