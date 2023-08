Rocca Maggiore sempre più valorizzata: sabato 26 agosto riapre la torre poligonale

Non finiscono i lavori e le riaperture alla Rocca Maggiore di Assisi. Il monumento simbolo della città laica vedrà infatti la riapertura, sabato 26 agosto, la riapertura della Torre Poligonale. Il tutto avverrà all’interno dell’iniziativa Storie dal Medioevo, organizzata dal Comune con la collaborazione dell’Ente Calendimaggio e di Opera Laboratori. Si tratta di una serie di tre conferenze – con la professoressa Ilaria Taddei e il professor Franco Franceschi, nel pomeriggio di sabato 26, e con Elisabeth Crouzet-Pavan, domenica 27 – ognuna seguita da tre concerti di Resonars.

Proprio sabato 26 agosto pomeriggio, dopo le due conferenze, è in programma la riapertura della Torre Poligonale, anch’essa al centro di interventi di restauro. La Rocca Maggiore continua dunque a essere il fulcro dell’offerta museale comunale. Lo scorso giugno il monumento era stato riaperto dopo oltre un anno di chiusura, con nuovi spazi visitabili anche grazie anche alla realizzazione di un nuovo solaio e del pavimento nel salone d’onore, l’opera del camminamento-ballatoio che percorre tre lati del monumento, la scala di collegamento esterna con ricostruzione del parapetto, le rampe di accesso al cassero, la riqualificazione della torre poligonale con possibilità di accesso diretto. Sono stati poi realizzati nuovi impianti tecnologici e nuovi impianti di illuminazione.

Gli adeguamenti consentono e consentiranno una visita unica di questo monumento restituendo al livello superiore, aperto per la prima volta al pubblico, anche viste panoramiche eccezionali. Il costo degli interventi – per questo primo stralcio – è stato coperto da finanziamenti regionali, della Fondazione di Perugia e del Comune di Assisi con circa un milione di euro. L’amministrazione comunale è inoltre al lavoro per implementare le risorse per un secondo stralcio di lavori di riqualificazione, per una nuova funzionalizzazione del lato nord nonché per l’ideazione di percorsi espositivi in collaborazione con il nuovo gestore.

Foto in evidenza | via Umbria Tourism

© Riproduzione riservata