Contributi per l’acquisto dei libri di testo, ad Assisi al via le domande

Pubblicato il bando della Regione, i criteri e come richiedere il bonus per l'anno scolastico 2023-24

La giunta regionale dell’Umbria ha approvato i criteri per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2023/2024. Sono destinatari dei contributi per l’acquisto dei libri di testo tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Umbria appartenenti a famiglie che presentino un’attestazione ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Studenti residenti in Umbria e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza. Il contributo delle due Regioni non può però essere cumulato.

Anche ad Assisi è possibile inviare la domanda per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2023-2024. È stato infatti pubblicato il bando rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado residenti nel Comune di Assisi e le richieste possono essere presentate sul modello predisposto reperibile sul sito istituzionale (link diretto) o presso le segreterie degli istituti scolastici entro il 3 ottobre prossimo all’Ufficio scuola, politiche giovanili, pari opportunità, Piazza del Comune 10, quarto piano.

Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di un valore Isee pari a 15 mila 493,71 euro ed è indispensabile allegare alla domanda la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda.

L’Ufficio scuola ha trasmesso il bando con i relativi allegati a tutti gli istituti scolastici del territorio per una capillare diffusione.

Per ogni informazione e dettaglio relativi al bando è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Assisi.

Foto di Hope House Press – Leather Diary Studio | via Unsplash

