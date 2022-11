Saint Francis of Assisi, il Poverello protagonista di una mostra alla National Gallery di Londra

La National Gallery di Londra annuncia per il 2023 la prima grande mostra nel Regno Unito dedicata a san Francesco d’Assisi. Si terrà infatti dal 6 maggio al 30 luglio del prossimo anno nelle sale al piano terra. La rassegna Saint Francis of Assisi intende presentare la figura del santo e la sua iconografia attraverso opere che vanno dal Duecento a oggi: dalle prime opere medievali, reliquie e manoscritti a film moderni, a un fumetto Marvel.

L’attenzione sulla mostra Saint Francis of Assisi, già annunciata lo scorso maggio, è tornata d’attualità grazie a un articolo del Sole 24 Ore. L’esposizione intende far comprendere come il santo vicino ai poveri e alla natura sia stato rappresentato nei secoli e come sia stato fonte di ispirazione per tanti artisti, nonché come la sua figura abbia trasceso generazioni, continenti e diverse tradizioni religiose. Allestita dal 6 maggio al 30 luglio 2023, l’esposizione racconterà la figura di Francesco, i valori di fratellanza e amore che ha predicato e che lo hanno reso uno dei santi più venerati al mondo. Il visitatore sarà trasportato dai primi pannelli medievali, a reliquie e manoscritti fino ai film moderni, come il celebre «Fratello Sole, Sorella Luna» di Franco Zeffirelli e addirittura ai fumetti della Marvel: “Questo pastiche di opere – secondo il Sole24Ore – serve a mettere in luce come San Francesco abbia catturato l’immaginazione degli artisti nel corso dei secoli e come il suo fascino abbia trasceso generazioni, continenti e diverse tradizioni religiose. D’altronde, proprio Francesco è stato anche il primo fautore di un dialogo inter-religioso con il suo incontro col sultano”.

Curata da Gabriele Finaldi, direttore della National Gallery, e da Joost Joustra, Ahmanson Research Associate Curator in Art and Religion presso la National Gallery, l’esposizione riunirà dipinti della National Gallery Collection di Sassetta, Botticelli e Zurbarán insieme a prestiti internazionali tra cui San Francesco d’Assisi in estasi di Caravaggio (Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, 1595 circa), San Francesco e Santa Chiara che adorano Gesù Bambino in una mangiatoia (Lisbona, Collezione privata, 1647) di Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Büttner e un nuovo lavoro di Richard Long.

La mostra è sostenuta da Howard and Roberta Ahmanson e The Vaseppi Trust. Non è chiaro se nell’esposizione ci saranno anche opere da Assisi: a marzo scorso il direttore Finaldi aveva soggiornato diversi giorni in città e ha preso contatti con il Sacro Convento e con l’amministrazione comunale proprio per studiare a fondo la figura del Santo e visionare opere connesse da portare al museo londinese.

