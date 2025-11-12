Si chiude con oltre 1500 spettatori la mostra Cantico delle Creature – un’esperienza sensoriale

Si è conclusa con grande partecipazione la mostra “Cantico delle Creature – un’esperienza sensoriale” del maestro Guido Dettoni della Grazia, ospitata al Palazzo del Monte Frumentario di Assisi dal 25 settembre al 9 novembre 2025.

Secondo il rapporto ufficiale sulle presenze, l’esposizione ha registrato 1.541 visitatori complessivi nel periodo di osservazione, dal 26 settembre al 9 novembre, per una media giornaliera di oltre 34 persone. “L’affluenza – sottolineano dalla direzione artistica – ha mostrato un andamento regolare durante la settimana, con un netto incremento nei fine settimana. Il sabato è risultato il giorno più frequentato, con 308 visitatori (20%), seguito dalla domenica con 278 presenze (18%). Nei giorni feriali, invece, si è registrato un calo significativo, in particolare martedì e mercoledì, che hanno totalizzato 151 visitatori ciascuno (9,8%). Complessivamente, il flusso del pubblico si è concentrato tra venerdì e domenica, confermando il ruolo dei weekend come momento privilegiato per le attività culturali” – proseguono dall’organizzazione.

L’esposizione di Dettoni della Grazia, dedicata al messaggio universale del Cantico delle Creature di San Francesco, ha offerto ai visitatori un percorso sensoriale che univa arte, spiritualità e natura. Molti visitatori hanno sottolineato la capacità delle opere di “coinvolgere i sensi e lo spirito in un dialogo silenzioso con la creazione”, come si legge in uno dei commenti lasciati nel libro firme.

“Dall’analisi dei dati emerge come la mostra Cantico delle Creature – un’esperienza sensoriale abbia suscitato un notevole interesse e rappresenti un modello di valorizzazione culturale per il territorio”. Gli organizzatori evidenziano inoltre “che una maggiore promozione e aperture prolungate nei weekend potrebbero ulteriormente ampliare la partecipazione del pubblico nelle future edizioni. Il riscontro ottenuto ci incoraggia a proseguire su questa strada – concludono – favorendo l’incontro tra arte, fede e sensorialità”

