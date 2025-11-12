Assisi protagonista alla Cop 30 con la sua comunità energetica rinnovabile

Assisi protagonista a COP 30, il più grande evento globale per i negoziati sui cambiamenti climatici, in corso da oggi a Belem, in Brasile, con l’esempio della prima Comunità energetica rinnovabile (CER), nata su iniziativa del Comune per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità. Il 13 novembre prossimo, alle ore 15.30, la città serafica porterà infatti la propria testimonianza sulla transizione energetica per i borghi storici, con un collegamento da remoto a una conferenza promossa dalla Regione Umbria, all’interno del Padiglione Italia denominato “Made for our Future”, dove verranno presentate le migliori politiche ambientali adottate. L’evento è stato illustrato martedì mattina, a Palazzo Donini a Perugia, presenti il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco con delega all’ambiente Veronica Cavallucci, l’assessore regionale ai cambiamenti climatici Thomas De Luca, il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli, il responsabile del servizio Bonifiche e Progetti speciali di Arpa Umbria, Andrea Sconocchia, ed Elisa Moretti del Dipartimento di Ingegneria – CIRIAF dell’Università di Perugia.

“Tutela dell’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici – ha sottolineato il primo cittadino – sono temi centrali per Assisi e prioritari per il futuro del mondo. Nel nostro Statuto comunale, abbiamo recentemente inserito un nuovo articolo dedicato a questo e la CER da poco costituita rappresenta un modello da esportare, per condividere buone pratiche e favorire la promozione di stili di vita più sostenibili e inclusivi, nella produzione e nel consumo di energia”.

“La prima Comunità energetica di Assisi – ha evidenziato il vicesindaco – è frutto di un percorso avviato nel 2023 a COP28 a Dubai, dove abbiamo presentato il progetto poi effettivamente realizzato nei primi mesi del 2025. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione fra pubblico e privato, che destina a finalità sociali e alla riduzione della povertà energetica nel territorio una parte significativa degli incentivi derivanti dal suo funzionamento. Un’iniziativa unica, che coinvolge Comune, cittadini, imprese, associazioni ed enti religiosi, che da quest’anno vede anche la Regione Umbria al nostro fianco” L’iniziativa nell’ambito di COP 30 è inserita nella prima parte del panel della Regione Umbria e tratterà il tema “Transizione energetica per i borghi storici”. Interverranno Veronica Cavallucci, che illustrerà il caso Assisi, Elisa Moretti che presenterà modelli territoriali e comunitari per l’autonomia energetica, Manuel Boccolini (amministratore delegato Manini Prefabbricati e vicepresidente di Confindustria Perugia), che affronterà il ruolo delle imprese nel processo di transizione energetica e impatto dei fattori ESG.

La prima CER di Assisi, denominata “Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa” (CANTICO ETS), è nata formalmente ad aprile 2025, è composta da 68 soggetti fra cittadini, piccole e medie imprese, autorità locali, enti religiosi, di ricerca e formazione, associazioni del terzo settore e di protezione ambientale. Si tratta di 18 soci fondatori, 46 soci ordinari e 4 tra produttori terzi e finanziatori.

© Riproduzione riservata