Torna a splendere la Cappella di San Martino: sabato 11 febbraio la presentazione dei lavori di restauro

Si terrà sabato 11 febbraio alle 16.30 nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi la presentazione dei lavori di restauro effettuati nella Cappella di San Martino dall’equipe della Tecnireco – Tecnici Restauro e Conservazione dei beni culturali – diretta da Sergio Fusetti. Dopo otto mesi (i lavori sono iniziati ad aprile 2022), ritorna al suo antico splendore, visitabile dai pellegrini e dai turisti, la cappella, affrescata da Simone Martini, situata nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi. All’incontro parteciperanno tra gli altri: il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, OFMConv, il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, Giuseppe Lacava, il Direttore della Galleria nazionale dell’Umbria, Marco Pierini, e il Capo restauratore, Sergio Fusetti. Alle 18 sarà possibile visitare la cappella restaurata e a seguire si terrà un concerto, di canti e musiche medievali, dell’Ensemble La Douss’aura. (Continua dopo la foto)

Del restauro della Cappella di San Martino si era occupato in un ampio articolo del direttore fra Riccardo Giacon la Rivista San Francesco, “Una delle prime operazioni consiste nella messa in sicurezza degli affreschi iniettando da micro fori l’emulsione di resa acrilica che farà aderire perfettamente l’affresco al supporto sottostante. Le vecchie stuccature (che risalgono a interventi di restauro precedenti) saranno consolidate o rimosse e sostituite con nuove realizzate con malte adeguate e compatibili con i materiali preesistenti. (Continua dopo la foto)

In seguito, verrà eseguita una pulitura a secco tramite spugne per la rimozione della polvere leggermente fissata, della polvere bianca salina e delle ragnatele. Se necessario si usano impacchi con carta giapponese dove lo sporco è più insistente”, spiegava il capo restauratore Sergio Fusetti, peraltro qualche settimana fa ospite di Assisi News inStudio (continua dopo il video – link diretto).

Il restauro della Cappella di San Martino segue quello degli affreschi della cappella della Maddalena nel 2020 e delle quattro vele sopra la Tomba del Santo terminato nel 2021; dopo i restauri giotteschi che hanno riportato lo splendore del grande maestro, è toccato come detto agli affreschi dipinti nel 1313-1318 da Simone Martini. Per completare il restauro della Chiesa inferiore mancano ancora due cappelle, quella di sant’Antonio e di san Sebastiano. È invece in corso, pagato da Ferrari, il restauro della Maestà di Assisi, l’affresco di Cimabue che ritrae la Madonna col bambino in trono. (Il programma completo del pomeriggio dopo la foto)

PROGRAMMA

ore 16.30, Sala Stampa Basilica di San Francesco di Assisi

Saluti

Fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento di Assisi

Giuseppe Lacava, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria

Interventi

Marco Pierini, Direttore della Galleria nazionale dell’Umbria

Il racconto del santo cavaliere. Simone Martini e gli affreschi della Cappella di San Martino

Sergio Fusetti, Capo restauratore

Un’avventura coinvolgente. Il restauro della cappella di San Martino

Presiede e modera Cristina Roccaforte

*****

ore 18.00, Chiesa inferiore, Cappella di San Martino

Visita agli affreschi restaurati

Concerto di canti e musiche medievali

Ensemble La Douss’aura

© Riproduzione riservata