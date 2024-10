Assemblea generale di Confindustria Umbria: ad Assisi si festeggiano gli 80 anni

Si svolgerà martedì 5 novembre al Teatro Lyrick di Assisi l’Assemblea Generale di Confindustria Umbria. A darne notizia la stessa associazione, anticipando che “Alle 16.30 avrà inizio la parte pubblica dell’Assemblea che, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Assisi Stefania Proietti, sarà aperta dalla relazione del Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli e proseguirà con l’intervento della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. A chiudere i lavori – si legge nella nota – sarà il Presidente di Confindustria nazionale Emanuele Orsini”.

In occasione dell’assemblea generale di Confindustria Umbria, che sarà presentata dalla conduttrice televisiva Giorgia Palmas, si terrà uno spettacolo per celebrare gli 80 anni di Confindustria Umbria: l’Associazione è nata infatti nel 1944, grazie a circa venti imprese (premiate nel 2019: si tratta di Acque Minerali d’Italia spa, Alfa spa, Antonio Dominici e F.lli Costruzioni Meccaniche srl, Fornaci Briziarelli Marsciano spa, Luisa Spagnoli spa, Margaritelli spa, Nardi spa, Nestlè Italiana spa, Pallotta srl, Piselli Cave srl, Saci Industrie spa, Stabilimento Tipografico Pliniana Soc.Coop.r.l., Tarkett spa e Umbra Acque spa), con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività produttive.

“Oggi Confindustria Umbria – si legge in una nota – rappresenta quasi mille imprese per un totale di 50 mila dipendenti. Nel corso dell’Assemblea, Confindustria Umbria consegnerà inoltre il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Saranno premiate: Calcestruzzi Magione di Gradassi & C., Edil Beton Perugia, Edilizia Papa Costruzioni Generali, F.lli Fragola, Luigi Metelli, MCT Italy, Monini, Officine Meccaniche Galletti, Puliumbria Group Service, Scatolificio Gasperini, Tulli Acque Minerali, Wienerberger e Gruppo Bernardini. L’Assemblea – conclude la nota – sarà preceduta da una parte privata, riservata alle aziende associate, durante la quale gli associati saranno chiamati agli adempimenti previsti dallo statuto e in particolare ad eleggere otto componenti del Consiglio Generale, sei probiviri e cinque componenti del collegio dei sindaci”. Appuntamento dunque il 5 novembre.

© Riproduzione riservata