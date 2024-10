Fiera dei Morti 2024, grande successo a Santa Maria (foto)

(Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) Un ponte di Ognissanti ricco di visitatori ed eventi ad Assisi e in tutto il comprensorio, e oggi giovedì 31 ottobre anche la tradizionale Fiera dei Morti 2024 a Santa Maria degli Angeli. Un appuntamento, che andrà avanti per tutta la giornata, che richiama come ogni anno tante persone, cittadini, curiosi e turisti.

Ad anticipare la festività di Ognissanti, gli appuntamenti di Unto 2024 – qui il programma (tra l’altro domani, 1 novembre 2024, si rinnoverà l’appuntamento con il premio Federico Falchetti) e quelli del territorio, il 31 ottobre nella cittadina della Porziuncola sono tornate le tradizionali bancarelle. Libri, oggetti per la casa, abbigliamento, alimentari, piante, giocattoli e oggettistica varia tra le possibilità di acquisto. Ma anche il classico croccante, cibi dolci e salati.

Tante le bancarelle alla fiera dei Morti 2024 a Santa Maria degli Angeli, distribuite sulla piazza principale, in via Alcide De Gasperi, in via Becchetti e fino a via Raffaello. E tanti i cittadini e anche i turisti per una semplice passeggiata o un acquisto, in una giornata in cui a farla da padrona è stato il sole, anche se in un clima rigido. E a proposito di clima, ecco l’edizione flash per il meteo che dovremo attenderci per questo lungo ponte dei Santi e dei Morti.

Come spiega Luca Tiberti, si tratta di “Giornate governate dal sole su colline e montagna con i soliti banchi di nebbia però che caratterizzeranno le pianure, localmente persistenti fino alle 12 addirittura, poi in nuova formazione durante le ore notturne. Siamo e resteremo in regime di alta pressione per diversi giorni ancora; e dunque questa grande umidità accumulata dai tanti giorni di pioggia delle scorse settimane resterà ‘incastrata e ancorata’ nei bassi strati: le pianure. Le temperature sono primaverili in presenza di sole per effetto della persistente provenienza delle correnti dal nord Africa. Godetevo appieno queste splendide giornate che comunque verso le ore centrali del giorno saranno belle. Un caro saluto – conclude Tiberti – e l’augurio di un sereno ponte”.

