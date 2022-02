Carlotta Caponi nominata nuovo segretario generale di Fai-Conftrasporto

Per la prima volta in Italia, una donna assumerà il ruolo di segretario generale dell’associazione degli autotrasportatori Fai Conftrasporto. Lo farà dal 1° marzo 2022 l’umbra originaria di Bettona Carlotta Caponi, che rileverà la funzione da Andrea Manfron, in carica dal 2017. La nomina di Caponi è uscita dalla riunione del Consiglio nazionale del 17 febbraio. Il presidente nazionale della Federazione, Paolo Uggè, rivolge gratitudine all’uscente Manfron “Per la competenza, l’alto profilo professionale e la dedizione che ne hanno contraddistinto il percorso all’interno del mondo associativo”, e le congratulazioni al nuovo segretario generale “che entra nella Fai nazionale con una robusta esperienza imprenditoriale e associativa nell’autotrasporto, che abbiamo già avuto modo di apprezzare”.

Imprenditrice del settore, 40 anni, umbra, una laurea in Economia aziendale con tesi sui trasporti, Carlotta Caponi è cresciuta nell’azienda di famiglia, una storica impresa di trasporti nazionali e internazionali su gomma, in provincia di Perugia, dove ricopre un ruolo dirigenziale. Attuale segretario regionale della FAI Umbria, Caponi entra ai vertici della Federazione nazionale con un curriculum di tutto rispetto: oltre a gestire una delle più longeve realtà imprenditoriali in Italia, è – fra gli altri incarichi – membro del Comitato Esecutivo di Conftrasporto, vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana dei Trasportatori di Bestiame, esperta a livello europeo in materia di trasporto di animali vivi, esperta di organizzazione aziendale di un’impresa di autotrasporto. Dal 2014 al 2019 ha inoltre ricoperto la carica di consigliere della Camera di Commercio di Perugia.

“Questa nomina è per me motivo di grande orgoglio – afferma Caponi – Ne percepisco a pieno tutta la responsabilità, alla luce del grande rispetto che provo per questa categoria, di cui sento di far parte a pieno titolo. Mi impegnerò per onorare questo ruolo e per portare avanti le istanze del settore soprattutto in un momento così delicato per tutto il Paese”.

“So di poter contare su colleghi segretari di grande spessore personale e professionale, oltre che su una struttura, quella di FAI, dalle indubbie qualità: primo fra tutti il nostro presidente Paolo Uggè, al quale mi lega un sentimento di stima e riconoscenza profondi per aver reso la nostra FAI un punto di riferimento per tutto il settore dell’autotrasporto”, conclude Carlotta Caponi.

