Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, i ringraziamenti della giunta

"Un messaggio per tutti coloro che si sacrificano in un lavoro delicato che mette al centro la persona e la sua salute"

Il sindaco Stefania Proietti, a nome dell’Amministrazione Comunale, in particolare dell’assessore Massimo Paggi e della consigliera Marylena Massini presidente della terza commissione consiliare, intende rivolgere un pensiero e un ringraziamento a tutto il personale sanitario che da due anni è in trincea nella lotta alla pandemia e nella tutela della salute di ogni comunità. Il messaggio arriva in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.

Va sottolineato – per la giunta – il ruolo e l’impegno che, ogni giorno con abnegazione e spirito di servizio, mettono a disposizione della collettività. “È doveroso omaggiare coloro, tra medici, infermieri, volontari, operatori del settore – afferma il Sindaco – che si sacrificano in un lavoro delicato che mette al centro la persona e la sua salute. A nome della città di Assisi esprimiamo la nostra gratitudine e assicuriamo l’impegno dell’amministrazione per una sempre migliore qualità dell’assistenza proprio dopo aver constatato la professionalità e il senso del dovere dei nostri sanitari. Prendersi cura della comunità, in particolare dei più fragili, è ciò che ci ha salvato e che vogliamo diventi la cifra del nostro impegno quotidiano e politico. Anche per questi motivi, mantenendo vivo il ricordo di chi ha perso la vita a causa del covid, oggi ribadiamo il nostro impegno per il potenziamento dell’Ospedale di Assisi, presidio che fu indispensabile a garantire prestazioni mediche per pazienti provenienti da tutta la regione mentre gli altri ospedali erano occupati sul fronte dei pazienti covid: la rete ospedaliera umbra non poteva e non può fare a meno dell’Ospedale di Assisi”.

“Già un anno fa – ricorda una nota dell’amministrazione comunale – proprio quando è stata istituita la Giornata dedicata al personale sanitario, il consiglio comunale di Assisi tributò in aula il riconoscimento a chi si era speso (e tuttora si spende), durante la pandemia da Covid-19, nella cura e nell’assistenza dei malati. L’adesione fu votata all’unanimità dal Consiglio Comunale dopo la presentazione di un ordine del giorno, firmato dai consiglieri Francesca Corazzi (Pd) e Moreno Fortini (FdI), proprio per ricordare lo straordinario impegno dei camici bianchi che hanno affrontato, e tuttora affrontano, l’emergenza sanitaria mettendo a rischio la propria salute per garantire quella di tutti i cittadini. Prima dell’approvazione dell’ordine del giorno, approvato all’unanimità, tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in aula avevano ringraziato con sincera commozione l’impegno di tutti i camici bianchi.

Foto di Photo by Clay Banks | via Unsplash

