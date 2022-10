Caro bollette, ad Assisi arriva un contributo fino a 300 euro

L’amministrazione comunale ha deciso di concedere un bonus fino a 300 euro per nucleo familiare contro il caro bollette di energia elettrica e gas per venire incontro ai rincari e dare quindi un sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Secondo il Codacons, la stangata sulle bollette di luce e gas degli italiani potrebbe raggiungere nel 2023 la maxi-cifra di 4.724 euro a famiglia, con un incremento di spesa di quasi 2.500 euro in più a nucleo rispetto alle tariffe in vigore a fine 2021. Già l’ultimo incremento delle tariffe elettriche disposto da Arera (+59% da ottobre) porta la bolletta media della luce a raggiungere quota 1.782 euro su base annua a famiglia, con una crescita del +122% rispetto all’ultimo trimestre del 2021 che corrisponde ad un aggravio di spesa pari a +662 euro a nucleo. La bolletta del gas è invece destinata a raggiungere una media di 2.942 euro a famiglia su base annua, con una crescita del +117% rispetto all’ultimo trimestre del 2021 e una maggiore spesa da +1.586 euro a nucleo. Il tutto sperando che nel 2023 non ci siano rincari.

Nei prossimi giorni saranno rese note sul sito istituzionale del Comune tutte le informazioni utili per conoscere i requisiti indispensabili alla compilazione della domanda per ottenere il bonus sul caro bollette. Come anticipato, è già stato stabilito che il bonus comunale sarà erogato fino a 300 euro a nucleo familiare che dimostri di aver ricevuto maggiorazioni delle fatture. Intanto per il bonus Tari 2022 sono arrivate agli uffici comunali oltre 500 domande per ottenere la riduzione della tassa sui rifiuti la cui misura è stata calcolata in base alla fascia Isee dal 25 per cento all’85 della tariffa pagata. Le risorse messe a disposizione per questo bonus ammontano a quasi 135 mila euro e sono previste del Fondo per la lotta alla povertà da Covid 19. Per chi è stato ammesso al bonus Tari 2022 la bolletta in arrivo in questi giorni conterrà la riduzione già calcolata.

