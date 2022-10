Assisi News inStudio, quindicesima puntata: ospite l’associazione Punto Rosa (video)

(Flavia Pagliochini, Stefano Berti) Torna inStudio per Assisi News: ospiti la presidente Silvana Pacchiarotti e la vicepresidente Stefania Carloni, vertici del Punto Rosa, l’associazione che supporta le donne colpite da tumore al seno. Assisi News inStudio è un format a ‘puntate’, dedicate ad attualità, economia, politica, sport, cultura, eventi e manifestazioni.Un mini programma tv, con ospiti in studio i rappresentanti delle realtà cittadine, laiche e religiose e ovviamente istituzionali, registrate direttamente nella sede aziendale del gruppo BN COM della F.lli Berti Comunicazione e Design s.n.c., per arricchire ancora di più l’ampia offerta dedicata all’informazione territoriale e non solo. Le domande e il coordinamento editoriale sono di Stefano Berti e Flavia Pagliochini. Immagini e montaggio: Federico Baglioni. Assistente di studio: Alessio Barbanera. Grafica, coordinamento tecnico e produzione: bertidesign. Il testo dopo il video è una sintesi fedele dell’intervista ma non una sua trascrizione integrale. (Continua dopo il video)

“Il Punto Rosa – dicono la presidente Silvana Pacchiarotti e la vicepresidente Stefania Carloni ad Assisi News inStudio – nel 2009 con un convegno al Valle di Assisi incentrato sulla divulgazione della prevenzione, un tema per noi molto importante, seguito da una raccolta fondi per i locali di oncologia dell’ospedale di Assisi. L’associazione nasce con l’esigenza e il desiderio di accompagnare le donne che, come noi, vivono momento particolare, quello del tumore al seno. L’obiettivo è di non farle sentire sole, soprattutto nel periodo della scoperta che è terribile. È importante che tutte sappiano che il tumore al seno è una patologia che si può tenere sotto controllo, ci sono le cure e la strumentazione… e c’è il Punto Rosa, per accompagnarle“.

Al momento l’associazione, partita da 4-5 donne, conta un centinaio di socie, non solo dell’assisano ma di tutta l’Umbria e anche di fuori regione (con iscritte di Roma e dell’Emilia Romagna). “Il Punto Rosa – ancora Pacchiarotti e Carloni – dà sostegno alle donne offrendo figure specialistiche come la fisioterapista, la psicologa per le donne e i loro familiari, la nutrizionista. Abbiamo anche altre attività che danno sostegno: vorremmo ricordare il corso di pittura, nato per caso facendo il calendario con i quadri delle donne. Alcune hanno scoperto questa passione e ci hanno chiesto di andare avanti. Poi c’è la passeggiata due volte alla settimana, di sera. Questa attività è nata in concomitanza con la Marcia delle 8 Porte organizzata da Assisi Runners con Fabio Battistelli e il direttivo. Quando io sono entrata a far parte del Punto Rosa – ricorda Carloni – ho proposto di unire queste due realtà con una passeggiata in rosa che ci permettesse di raccogliere fondi. Ha avuto un grandissimo successo“.

Per Pacchiarotti, “tutte le attività ci rendono orgogliose. Da tre anni a questa parte abbiamo anche una scuola teatro, partita con uno spettacolo nel 2019“. E il teatro sarà anche al centro delle attività del futuro: “Stiamo portando avanti il laboratorio di teatro con una nuova piece teatrale, le donne si sono rimesse in gioco e ci sono anche new entry che stanno facendo questo percorso. Rifaremo uno spettacolo a breve anche se non andremo in scena ad Assisi per diversi motivi ma lo porteremo in giro in Umbria. Continueremo con la camminata e le altre attività e oltre al laboratorio di pittura, vorremmo garantire e supportare, con l’aiuto della Regione che ultimamente ci è stata molto vicino, questo progetto del teatro e i servizi degli specialisti“.

Dal Punto Rosa ricordano l’importanza della condivisione: “Il principio fondamentale della nostra associazione – spiegano Pacchiarotti e Carloni – è la condivisione di emozioni e sentimenti, ma anche la voglia che ci accomuna di divulgare valori e principi per un vivere sano. La scoperta della malattia ci ha portato a fermarci e a scoprire cosa aveva la priorità, a scegliere ciò che fa bene e quello che piace a noi, seminando delle piccole cose che possono essere di aiuto per quelle donne disorientate. Quello che ci contraddistingue è il vivere la malattia con un atteggiamento diverso e con la voglia di costruire qualcosa in modo consapevole“.

Ottobre è il mese della prevenzione, e Pacchiarotti e Carloni ricordano le buone pratiche per prevenire il tumore al seno: “Fare gli screening periodici, i controlli, l’alimentazione sana, fare sport, evitare stress e fare ciò che ci piace… in pratica amarci di più, molto di più. Fate controlli – l’appello personale di Carloni – io ne sono l’esempio: ho fatto un controllo per puro caso e ho scoperto la mia malattia e ora ringrazio le persone che mi ci hanno portato. E poi ancora volersi bene e unirsi quando si ha paura o alla nostra associazione o a persone che ti aiutano perché il percorso è più lieve affrontato insieme“. Il Punto Rosa è sui social (in primis Facebook) e si possono contattare sempre su Facebook sia Silvana Pacchiarotti che Stefania Carloni, che concludono la loro partecipazione ad Assisi News inStudio con un appello – “Chiedere aiuto quando si ha bisogno è un atto di umiltà, fatelo” – e un messaggio di speranza: “Oltre alla prevenzione è importante cercare di vedere in ogni problema un’occasione di crescita, solo così si può affrontare al meglio la vita“.

