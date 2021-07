Confimi Industria Umbria incontra l’assessore Michele Fioroni

Si è svolto con grande successo il quinto appuntamento con “L’Angolo di Confimi Umbria”, cui è intervenuto l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione dell’Umbria, Michele Fioroni, per parlare delle nuove opportunità per le imprese del territorio umbro e sono state ripercorse le attività svolte e i traguardi raggiunti dal Confimi Industria Umbria, ad un anno dal suo insediamento.

“Le imprese umbre – afferma l’Assessore Michele Fioroni – sono sotto la media italiana per investimenti nel digitale e competenze ICT e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le realtà di dimensioni più ridotte, che nel nostro territorio sono la maggioranza. Pertanto – continua l’Assessore Michele Fioroni – è necessario riportare le imprese al centro del progetto per crearsi un futuro che non potrà che essere coraggioso e di grande ripresa. Le nostre aziende, anche le più piccole, hanno un grande potenziale ma non ne hanno consapevolezza, sarà pertanto fondamentale il ruolo delle associazioni di categoria che dovranno accompagnarle in questa inevitabile trasformazione. Sarà inoltre necessario puntare su digitalizzazione, innovazione, internazionalizzazione, competitività e cultura d’impresa. Altra grande criticità per le nostre imprese è la mancanza di figure professionali qualificate da qui emerge la necessità di rivedere tutte le filiere di formazione professionale”, conclude l’Assessore Michele Fioroni.

“Siamo di fronte ad una grande sfida – afferma Nicola Angelini Presidente di Confimi Industria Umbria – che dobbiamo saper cogliere mettendo al centro il ruolo dell’Associazione che dovrà fare da connettore tra le necessità delle imprese e le opportunità messe in campo dalle istituzioni. Confimi industria Umbria – continua Angelini – vuole offrire le stesse possibilità a tutti gli associati e vuole farlo attraverso lo sviluppo della cultura d’impresa. Ha aperto e chiuso i lavori, Roberta Gaggioli, direttore Confimi Industria Umbria.

