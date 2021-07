Amministrative Assisi 2021, la grande corsa a ‘salti’ dei candidati consiglieri

(Stefano Berti) Eh sì, a ottobre (slittamenti o anticipi permettendo) anche ad Assisi si voterà. Ma, a meno di 90 giorni dalle amministrative Assisi 2021, sono ancora pochi i nomi sicuri di scendere in campo. O meglio, se i candidati sindaci abbondano – siamo a quota cinque e qualcun altro potrebbe arrivare – molti di meno sono invece quelli chiamati a “riempire” le liste come candidati consiglieri. E di quei pochi che si conoscono perché fin qui ufficializzati, ci sono molti volti nuovi, e altri molto di meno perché ‘vecchie volpi’ della politica locale.

Quello che stupisce però non sono tanto i nomi, ma i partiti e le liste nei quali tali candidati hanno deciso di scendere in campo. E se lo stupore è grande quando sono ancora pochi, chissà che succederà quando saranno tantissimi. Da chi riappare all’improvviso, a chi, prima titubante, poi si lancia a razzo nella mischia, passando per chi da sinistra salta a destra e chi da destra salta a sinistra. Ma tutto ciò è davvero credibile? In un periodo in cui la pandemia continua a farla da padrona, anche se con numeri minori, in tanti sarebbero più felici di vedere meno proclami e più concretezza e maggiore credibilità.

Fra un comunicato stampa e l’altro, molti dei quali privi di contenuti, passano i giorni e le notizie sulle liste escono con il contagocce. Top secret quelle di Francesco Fasulo che, secondo indiscrezioni, saranno ben cinque. Nessuna notizia dalle liste di Roberto Sannipola, mentre sarebbe completa, a detta del candidato sindaco, quella di Luigino Ciotti: già ufficializzate alcune conferme e la presenza dell’ex candidato ‘grillino’, anche lui saltato dal M5S ad @Sinistra. Infine il candidato di centrodestra e civiche Marco Cosimetti, e il sindaco uscente Stefania Proietti.

Partiamo da quest’ultima. La prima cittadina, in prima linea ovunque forse anche a causa dello scarso apporto di alcuni dei suoi fedelissimi, nasconde nomi e personalità (alcune sarebbero di spicco) che potrebbero entrare nelle sue liste, forse per non scoprire il fianco agli avversari che potrebbero “rubare” i prescelti. Marco Cosimetti, in tour per le frazioni, annuncia con il passare delle ore alcuni nomi. Alcuni vecchi (e nuovi) già annunciati. Altri che scenderanno a breve in campo. Con una sorpresa: un nome forte sarebbe nell’aria, candidata nelle file della Lega. Una donna, ex (?) di sinistra, pronta comunque, in prima persona o come ‘influencer’, a sostenere la candidatura di centrodestra saltando dall’altra parte della barricata. A candidarsi (voci insistenti) ci starebbe pensando. Se sarà veramente lei, forse però sarà meglio cancellare prima dai social tutte le dichiarazioni, ricorrenti negli anni, contro il Capitano. C’è tempo fino a settembre, prima della chiusura delle liste per le amministrative Assisi 2021, per farlo.

© Riproduzione riservata