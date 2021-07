Degrado a Porta Nuova, chiesta la risoluzione dei problemi (foto)

Situazione di degrado a Porta Nuova, i cittadini chiedono soluzioni. Il muro di contenimento di due piante è seriamente danneggiato dalle radici e ha subito uno spostamento in ognuno dei suoi lati di alcuni centimetri. “Una situazione di mancata manutenzione e di totale abbandono che perdura da molti anni”, segnala Andrea Angelucci che da anni monitora la situazione della zona – sua la battaglia per le scale mobili – e che si dice preoccupato per l’incolumità dei passanti.

Nello specifico, per porre rimedio a questo caso di degrado a Porta Nuova, si chiede “un urgente intervento da parte del Comune di Assisi per mettere in sicurezza la zona senza interdire il passaggio degli utenti del parcheggio Porta Nuova, dei pedoni diretti e provenienti da Via J.F.S. Robinson Marchese di Ripon e dei pedoni e veicoli dei residenti in Via Santureggio. Considerata la chiusura della scala mobile, gli utenti del parcheggio percorrono a piedi questo tratto e i disabili sono “costretti “ a percorrere Via Santureggio (la cui maggiore pendenza è del 18%) ed è anche l’unica via di accesso al parcheggio priva di barriere architettoniche, vicina anch’essa alla zona di cui sopra. Si chiede inoltre di eseguire con urgenza tutti i lavori necessari per eliminare definitivamente questa situazione di pericolo tutelando gli alberi (senza abbatterli) e completare i lavori in tempi brevi.

