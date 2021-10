Confindustria Umbria, ad Assisi il 2 novembre l’assemblea generale

Si svolgerà martedì 2 novembre al Teatro Lyrick di Assisi l’Assemblea Generale di Confindustria Umbria. Alle 14.30 è prevista la parte privata, riservata alle imprese associate, mentre alle 17.30 si terrà l’Assemblea pubblica. Nel corso della parte privata, l’Assemblea eleggerà il Presidente e il Vice Presidente per il biennio 2021-2023 e approverà il programma di attività del mandato.

Il candidato alla Presidenza è Vincenzo Briziarelli, Presidente di FBM spa, designato lo scorso settembre dal Consiglio Generale di Confindustria Umbria. Alle 17.30 avrà inizio la parte pubblica dell’Assemblea che, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Assisi Stefania Proietti, sarà aperta dalla relazione del Presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni e proseguirà con gli interventi del Presidente designato di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli e della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Concluderà i lavori il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

L’Assemblea pubblica sarà trasmessa in diretta streaming sul sito dell’associazione (link diretto) In occasione dell’Assemblea,sarà consegnato il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Saranno premiate: C.S.C. Calcestruzzi Sabatini Crisanti, Colabeton, Fucine Umbre, Italmatch Chemicals, Krea Costruzioni e Tintoria Lavanderia Petrini. I giornalisti avranno la possibilità di seguire i lavori dell’Assemblea dalla sala stampa che sarà allestita all’interno del Teatro Lyrick. Per accedere all’evento, sarà necessario essere muniti di Green Pass.

