Economia del Turismo, mega-raduno alla Valle di Assisi con oltre 250 ex-studenti (foto)

Numerosi da tutta Italia e anche dall’estero gli ex allievi oggi professionisti, che fin dalla fondazione del corso in avanti hanno frequentato la prestigiosa facoltà universitaria con sede ad Assisi

(Stefano Berti) Si è tenuto con grande successo alla Valle di Assisi Hotel & Spa Resort, il secondo megaraduno degli ex studenti del corso di Economia del Turismo della facoltà di Assisi, dal titolo “Sostenibilità e prospettive per il futuro del turismo ed ideazione di forme di networking”.

Due i momenti dell’iniziativa. A partire dalle 17.30 di sabato 11 novembre, in una sala gremita, il convegno. Sul tema sono intervenuti vecchi docenti dei corsi sul turismo ad Assisi come Giancarlo Dall’Ara, Enrico Cogno e Antonino Percario e alcuni degli ex-studenti che oggi rivestono ruoli nel turismo come Vincenzo Bianconi, Carlo Vigo, Raffaele Pasquini ed Emanuele Nardin. Ha coordinato il tutto Andrea Minestrini, anche lui ex studente ad Assisi, ideatore anche di questa importante iniziativa.

Toccante in apertura – fra i numerosi applausi, con collegamento via remoto – il saluto del prof. Giovanni Peroni, che fu l’artefice di tutti i vari percorsi di studio sul turismo ad Assisi, cittadino onorario della Città Serafica. Tanti gli interventi che si sono succeduti, da parte di altri presenti.

A chiudere sono intervenuti per un saluto il sindaco di Assisi, Stefania Proietti e il nuovo presidente del corso di laurea in Economia e Management del Turismo (EMT) Fabio Forlani.

Un’occasione importante che ha visto la presenza di oltre 250 ex studenti – ed oltre 300 persone in tutto – provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, che dalla fondazione del corso in avanti hanno frequentato la prestigiosa facoltà universitaria con sede ad Assisi, oggi professionisti nel settore del turismo e non solo. Abbracci, saluti e anche commozione, fra ex colleghi di studi che da anni non si rivedevano. Presenti anche tanti ex docenti con il saluto arrivato anche dall’ex sindaco di Assisi – al tempo in carica – Claudio Ricci.

Dopo l’incontro e i lavori, il secondo momento conviviale, la cena a buffet per una serata di svago e per ampliare la rete di conoscenze, presso la nota struttura ricettiva assisiate, con musica e divertimento del dj resident Zeno Testoni & Friends.

Un raduno organizzato dagli ex studenti, per rimarcare l’importanza – oggi ancora in essere nella prestigiosa sede di Palazzo Bernabei in via San Francesco ad Assisi – del corso assisiate dell’Università degli Studi di Perugia, per il piacere di rivedersi, tra vecchi docenti e studenti che hanno acquisito professionalità nel settore turistico grazie ad i percorsi formativi ed innovativi di Assisi. Un raduno che vedrà di certo il prosieguo in ulteriori appuntamenti futuri.

