Vellutata di zucca: ricetta della nonna facile e preparazione di una ‘casereccia’ tipicità autunnale

La vellutata di zucca è un primo piatto tipico della stagione autunnale, un piatto semplice e genuino a base di zucca, porro e pochi altri ingredienti. In autunno la zucca è nel pieno della sua stagione, e la vellutata – adatta anche nelle fredde giornate invernali – assume un sapore delicato, ed è allo stesso tempo energica ed avvolgente, presentandosi come una pietanza nutriente ed adatta a tutti. Buona per pranzo o per cena, la ricetta della vellutata di zucca, diffusa un po’ in tutta Italia, particolarmente in Umbria, conta numerose varianti: questa che Assisi News è una versione piuttosto semplice e non troppo complessa, per preparare in casa una squisita e gustosa crema di zucca.

Vellutata di zucca, ingredienti. 1,5 kg di zucca (da pulire), 150 gr di porri, 800 gr di brodo vegetale, 100 gr di panna fresca liquida, olio extravergine d’oliva q.b., sale fino q.b., pepe nero q.b., 1 pizzico di noce moscata. Per guarnire: 80 gr di nocciole intere spellate, 2 rametti di rosmarino, olio extravergine d’oliva q.b.

Vellutata di zucca, procedimento. Iniziate pulendo la zucca e riducete 1 kg di polpa a cubetti, poi tagliate il porro a rondelle. Ora scaldate l’olio in una casseruola capiente, aggiungete il porro e fatelo soffriggere per qualche minuto a fuoco medio-basso mescolando per non farlo bruciare. Se lo ritenete necessario potete aggiungere un mestolo di brodo caldo. Una volta che il porro sarà ben rosolato, unite la zucca e mescolate per qualche minuto per farla insaporire. Ora coprite con il brodo caldo. Portate a cottura la zucca mescolando spesso per circa 25-30 minuti. Una volta che la zucca risulterà molto morbida e quasi sfatta regolate di sale e di pepe, poi aromatizzate con la noce moscata. Solo adesso potrete aggiungere quasi tutta la panna ricordando si tenerne da parte un po’ per la decorazione finale. Frullate con un mixer a immersione per amalgamare. La vostra vellutata di zucca dovrà risultare liscia e vellutata. Ora potrete guarnirla tritando grossolanamente le nocciole con il coltello, poi versando le nocciole in una padella insieme al rosmarino e a un filo di olio tostandole per qualche minuto. Guarnite infine i piatti con la panna tenuta da parte, mescolate leggermente, completate con le nocciole tostate e qualche aghetto di rosmarino. La vellutata di zucca è pronta da essere servita in un piatto cupo o in un tegame di coccio!

E se vi state chiedendo con cosa accompagnare la vellutata di zucca, per esaltare il sapore di questa ricetta della nonna si possono aggiungere formaggio, pancetta, verdure (radicchio e cicoria su tutti, ma anche carciofi), legumi come lenticchie, fagioli e ceci, e persino vongole e i gamberi.

