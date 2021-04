F.lli Fragola compie 60 anni: oltre mezzo secolo di esperienza nel settore zootecnico

La F.lli Fragola di Santa Maria degli Angeli compie 60 anni di esperienza nel settore zootecnico. Nel sessantesimo anno dalla sua fondazione, F.lli Fragola rappresenta un’eccellenza italiana nel settore dei mangimi composti e premiscele, pet food, fish feed, rendering, in grado di realizzare impianti industriali ad elevato tasso tecnologico. Tutto ha inizio con i fratelli Gino e Nello Fragola che, all’età di 34 e 29 anni, forti della loro esperienza nel settore metalmeccanico, il 1° gennaio 1961 fondano ad Assisi la società per la produzione di silos, trasportatori e attrezzature nel settore minerario e cerealicolo.

Nel tempo l’azienda cresce per dimensioni ed esperienza, collaborando con eccellenze del settore. Il 1970 segna la costruzione di un impianto chiavi in mano a Bari e il 1979 di un impianto completo per la Petrini di Caivano, della capacità di 40 t/h. Gli anni ‘80 sono caratterizzati da nuove installazioni per grandi multinazionali nel settore minerario e dalla crescita nell’industria del mangime composto. Il 1993, invece, è l’anno della costruzione del mangimificio di Ravenna per Amadori, con una capacità attuale di oltre 100 t/h. Nei 2000, Fragola entra nel settore pet food, fish feed e rendering, e le collaborazioni si allargano a multinazionali, iniziando ad affermare la presenza nei mercati esteri con impianti chiavi in mano in Russia, Nord Africa, America Centrale.

Partner di gruppi che ricercano, oltre a grandi volumi produttivi e massima affidabilità nei processi, la più avanzata tecnologia, oggi Fragola, giunta alla terza generazione, e con 100 addetti, è una delle aziende di riferimento per la produzione di impianti e macchinari nel settore zootecnico, con un fatturato in continuo consolidamento, a livello internazionale. I tre centri pulsanti continuano ad essere la proget- tazione, con la capacità di innovare e personalizzare qualsiasi soluzione; la produzione, caratterizzata dall’obiettivo del maggior utilizzo possibile di manodopera specializzata interna, nello storico stabilimento di Assisi; l’installazione degli impianti, svolta sempre sot- to il diretto controllo.

Negli ultimi 4 anni F.lli Fragola ha inoltre intrapreso un percorso di rinnovamento delle linee produttive, con digitalizzazione e interconnessione dei reparti. La struttura organizzativa è in continua evoluzione: oltre agli attestati che certificano l’ottimizzazione di processi per la Gestione Qualità e la Gestione Ambiente, nel 2020 l’azienda ha certificato l’adempimento al sistema Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018 ed è entrato in regime il modello organizzativo ex D.Lgs. 231, con procedure di controllo mirate ed estese a tutti i reparti e uffici. Un grande traguardo frutto di anni ed anni di impegno e lavoro.