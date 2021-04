Speciale Meteo Assisi Pasqua e Pasquetta 2021, calo delle temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 2-5 aprile 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni dello Speciale Meteo Assisi Pasqua e Pasquetta 2021.

Buongiorno, siamo giunti alla settimana che ci condurrà alla Santa Pasqua, stiamo davvero attraversando una settimana che si può definire “non per deboli di cuore”, solo 7 giorni fa ci siamo infatti lasciati alle spalle un gran freddo che ci aveva riportato in pieno inverno, poi ora siamo praticamente in piena estate e nel lungo weekend pasquale torneremo nuovamente in pieno inverno.

Stiamo veramente attraversando giornate estive, piacevoli e gradevolmente ventilate, ma non dimentichiamoci che siamo ancora solo ad inizio aprile e che i valori termici attuali sono 10 gradi più alti del normale e nei prossimi giorni andremo 8 gradi sotto perciò avremo un calo termico di 18 gradi davvero da capogiro e addirittura potrebbe tornare a farci visita la neve sulle cime più alte del nostro Appennino. E’ un periodo particolare quello che stiamo attraversando e la cosa più importante è cercare più possibile di essere sereni assieme ai propri cari, anche se questa Pasqua ci porterà freddo, vento e anche dei temporali (segnatamente sabato e con strascichi instabili anche la domenica).

Ecco le previsioni nel dettaglio per lo Speciale Meteo Assisi Pasqua e Pasquetta 2021:

Oggi venerdì: Giornata ampiamente soleggiata con blandi passaggi nuvolosi nuvolosi. Ingresso di una certa ventilazione dai quadranti sud-occidentali (segno del peggioramento del giorno successivo). Clima ancora molto più caldo del normale. Ultima giornata estiva. Qualità dell’aria ottima.

Sabato: “Giornata non per deboli di cuore” brusco cambio circolatorio, passeremo nel corso della giornata da un flusso di correnti dall’Africa a correnti dal nord-est Europa da un estremo all’altro, arrivo nel corso della giornata (da nord-est) di rovesci e temporali anche di forte intensità e rischio di grandinate e improvvisi colpi di vento. Possibili nevicate sulla cima delle nostre montagne. Qualità dell’aria ottima, coprirsi molto bene, sensazione di freddo accentuata anche e soprattutto dalla forte ventilazione.

Domenica di Pasqua: Giornata nella quale, se si eccettua, la possibilità di residui piovaschi e nevicate sulle vette più alte del nostro Appennino della notte e primissimo mattino fino alle 9 poi seguono rapidamente ampie schiarite e la giornata trascorrerà per gran parte con il sole. Continua una fastidiosa ventilazione fredda da nord-est. Qualità dell’aria splendida. Giornata di Pasqua perciò nel complesso bella ma fredda! Copritevi bene se uscite!

Lunedì dell’Angelo (Pasquetta): giornata che torna ad essere soleggiata con temperature in risalita per effetto del maggiore soleggiamento che si porteranno su valori vicini alle medie del periodo (intorno 16-17 gradi sulle pianure in pieno giorno). Ventilazione in rotazione dai quadranti occidentali. Qualità dell’aria sempre molto buona.

Breve accenno al tempo nelle successive giornate: si profila l’arrivo di un ulteriore impulso freddo, da nord-ovest questa volta, con alto rischio di precipitazioni e clima più freddo della norma. A tutti voi un abbraccio sincero e i migliori auguri di Buona Pasqua da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!