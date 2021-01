Finanza agevolata, accordo tra Confimi Industria Umbria e OBM Consulenza SRL

Confimi Industria Umbria è quotidianamente impegnata nel cogliere tutti i cambiamenti di scenario per poterli tradurre in un’occasione di miglioramento della competitività di tutti gli associati della nostra comunità. Uno di questi strumenti è la finanza agevolata, con cui si intendono tutti quegli interventi disposti dal legislatore nazionale, regionale o comunitario, che hanno come obiettivo quello di mettere a disposizione delle imprese strumenti finanziari a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, per favorire lo sviluppo di nuovi progetti, la realizzazione di nuovi investimenti o l’assunzione di nuovo personale.

“Negli ultimi mesi e, soprattutto durante l’emergenza Covid, c’è stata un’evoluzione veloce e significativa della finanza agevolata – dichiara il Direttore Generale di Confimi Industria Umbria, Roberta Gaggioli – da una parte, le opportunità sono aumentate in quantità e nell’entità del beneficio, dall’altra, è diventato indispensabile saperle selezionare, programmarle efficacemente ed in tempi sempre più ridotti. È quindi necessario – continua Gaggioli – trovare la soluzione definitiva e completa che ci permetta di cogliere sistematicamente tutti i contributi presenti nel mercato. E’ nostra intenzione far adottare una visione strategica della finanza agevolata a tutte le nostre imprese associate, così da poterla inserire a budget delle risorse recuperabili, realizzare una stima precisa dei costi/benefici, guidarla con un piano di azione mirato e adattabile alle condizioni contingenti, in tempo reale.”

Per cogliere e sviluppare i benefici di questo strumento, Confimi Industria Umbria ha siglato un accordo di partenariato con OBM Srl, azienda di consulenza specializzata nelle agevolazioni alle imprese.