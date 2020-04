Finanziamenti di liquidità in arrivo? L’informativa dello Studio Pulcinelli

Finanziamenti di liquidità in arrivo? Di seguito l’informativa dello Studio Pulcinelli alle imprese del territorio. “ll Fondo di Garanzia per le Pmi che il governo sta potenziando agirà su tre filoni principali: garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli. Il comitato di Basilea contemporaneamente ha dato il “via libera al finanziamento anche di aziende che risultano in SOFFERENZA alla centrale rischi”.

È quanto comunica in una nota lo Studio Pulcinelli di Bastia Umbra che poi, a proposito dei finanziamenti di liquidità in arrivo, precisa: “Il nostro studio è già operativo per predisporre il Business Plan Strategico Asseverato, composto di Analisi di Scenario, analisi S.W.OT., Mappa Strategica e Cruscotto di Controllo. Il piano sarà necessario per sostenere la richiesta di finanziamento con le nuove disposizioni. Per chiedere informazioni scrivere direttamente a Andrea Pulcinelli alla mail a.pulcinelli@studiopulcinelli.it oppure a Elisabetta Pulcinelli alla mail e.pulcinelli@studiopulcinelli.it, o alternativamente ai numeri whatsapp 3355660099 (Andrea), 3355660078 (Elisabetta). Non appena saranno emanati i provvedimenti attuativi si potranno ricevere specifiche info via e-mail, etc…”.

