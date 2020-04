Francesca Alunni protagonista ai giovedì del Rotary (anticipati a mercoledì)

Terzo appuntamento con “I giovedì del Rotary”, la serie di videoconferenze in diretta sul canale YouTube “Rotary Assisi” dedicati ad approfondimenti sull’attualità legata al coronavirus e sulle sue ripercussioni a livello locale e quotidiano. Ospite sarà Francesca Alunni, Dirigente del Liceo “Sesto Properzio” di Assisi.

Eccezionalmente anticipato a mercoledì 8 aprile, per non creare sovrapposizioni con i riti pasquali proposti online dalle parrocchie, il prossimo incontro andrà a sondare il mondo della scuola, così rivoluzionato dall’emergenza sanitaria. La prof.ssa Francesca Alunni, Dirigente del Liceo “Properzio” di Assisi, condurrà una riflessione sulle alternative proposte dalla scuola, con un occhio agli scenari che potrebbero aprirsi riguardo agli esami di Stato e ai possibili differimenti della ripresa delle attività scolastiche. L’appuntamento, quindi, è per mercoledì 8 aprile, alle ore 21, in diretta streaming sul canale YouTube “Rotary Assisi”.

Dopo il successo registrato in occasione dell’intervento inaugurale a cura del dott. Manuel Monti, è toccato all’avvocato Antonio Bellini a dar vita al secondo appuntamento. L’avvocato ha proposto una serie di spunti attorno a uno degli argomenti cruciali legati all’emergenza Coronavirus: “Uscire di casa ai tempi del Covid-19: decreti, interpretazioni, rischi e sanzioni. Ha inoltre risposto alle domande degli utenti.