Il talento della manifattura, le PMI protagoniste ad Assisi

Martedì 6 luglio 2021 al Cenacolo di Assisi un incontro per discutere di sviluppo sostenibile

Si svolgerà martedì 6 luglio 2021 alle ore 17 all’Hotel Cenacolo di Assisi “Il talento della manifattura. Idee e percorsi per lo sviluppo sostenibile delle PMI”, incontro organizzato congiuntamente dalla Piccola Industria di Confindustria Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana per approfondire le tematiche legate alla manifattura.

L’evento Il talento della manifattura. Idee e percorsi per lo sviluppo sostenibile delle PMI, che sarà trasmesso anche in diretta streaming a questo link https://www.onstream.it/iltalentodellamanifattura/, rappresenta un’importante occasione di confronto per l’ecosistema delle piccole e medie imprese, fatto di eccellenze, conoscenza e orgoglio imprenditoriale. Durante il meeting ci saranno testimonianze e interventi sul ruolo strategico della manifattura e delle PMI nel futuro del Paese. Interverranno l’economista e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni, il Presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni, il Presidente di Piccola Industria Umbria Alessandro Tomassini, il Presidente di Piccola Industria Confindustria Carlo Robiglio, il Vicepresidente di Piccola Industria Confindustria Diego Mingarelli, il Presidente di Piccola Industria Lazio Fausto Bianchi, il Presidente di Piccola Industria Toscana Stefano Gabbrielli, il Presidente di Piccola Industria Abruzzo Giuseppe Ranalli, il Presidente di Piccola Industria Marche Gianni Tardini, il Direttore della sala stampa Sacro Convento di Assisi Padre Enzo Fortunato, il giornalista Marco Frittella e Daniela Ducato di EDIZERO Industrie Verdi.

