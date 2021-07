ConfrontiAssisi, ottava uscita: il programma di Assisi Domani, l’intervento di Monsignor Sorrentino

Nel N° 8 di ConfrontiAssisi il Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino si rivolge alla città per valorizzare l’originario asse urbano Cattedrale-Vescovado, radice spirituale e rinnovatrice per la comunità dei residenti e dei turisti. Il segretario di Assisi Domani, Gianfranco Martorelli, espone per la prima volta i punti di programma della sua lista, per le amministrative 2021, da condividere con la coalizione che sostiene Stefania Proietti. Altri dati importanti entrano nella sezione Dati e Statistiche: l’andamento dei flussi scolastici e il patrimonio immobiliare del Comune.

In questo numero di ConfrontiAssisi

Interventi

Mons. Domenico Sorrentino, vescovo Diocesi Assisi – Tra radici e futuro Il polo vescovado e l’asse originario: un’Assisi “restituita”

Assisi le sue origini e il suo futuro sono legate all’originario asse verticale tra la cattedrale di S. Rufino e il Santuario della Spogliazione con la chiesa di S. Maria Maggiore. Su questa direttrice principale si individuano cinque stratificazioni: quella precristiana, la cristiana, la francescana, quella contemporanea della Shoah e quella santità attuale del Beato Carlo Acutis. La riscoperta dell’asse originario, unito all’asse orizzontale S. Chiara-S. Francesco, non potrà che incrementare la forza del messaggio di Assisi, sul piano spirituale, culturale, urbanistico e forse anche economico, migliorando anche la suddivisione dei flussi da e verso San Francesco. Link diretto

Politica

Gianfranco Martorelli, segr. Assisi Domani – Il Futuro di Assisi per Assisi Domani. Uno sviluppo in dieci anni

Assisi Domani è nata nel 2016 dall’esigenza di dare vita ad una piattaforma al servizio del bene comune di Assisi e del suo Territorio. La Salute dell’”EcoSistema” della Città passa dalla realizzazione di interventi che Assisi Domani porterà in un programma di coalizione ampio a sostegno della candidatura di Stefania Proietti. Riuscire a fare questo significherebbe aver cambiato il volto della Città verso un suo grande sviluppo in dieci anni: Attenzione ai più fragili ed alle nuove generazioni, Ambiente, Turismo e Cultura, Sviluppo Economico, Assisi ed il suo ruolo internazionale. Link diretto

ConfrontiAssisi – Dati e Statistiche – Scuola e formazione

Assisi: andamento della popolazione scolastica 2010-2020. Corsi Universitari attivati

Il report analizza il flusso della popolazione scolastica dal 2010 al 2020 del sistema formativo pubblico che comprende Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Secondarie di primo e secondo grado. L’Università degli Studi di Perugia è presente nella sede di Palazzo Bernabei con il Corso di laurea in Economia del turismo, Dipartimento di Economia e dal 2020 con il Corso di Laurea Magistrale, Planet Life Design, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Link diretto

Dati e Statistiche – Beni Immobili

Beni Immobili proprietà Comune di Assisi Fabbricati e Terreni

Dal Documento Unico di Programmazione 2016-21, Sezione operativa 2021. Link diretto

© Riproduzione riservata