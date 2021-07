ioviaggioitaliano, anche Assisi aderisce alla campagna per il turismo sicuro

Proietti: "Per far ripartire il settore serve aiuto per la manutenzione e protezione del patrimonio storico e artistico"

Il 30 Giugno in Campidoglio riparte la campagna #ioViaggioItaliano lanciata nel 2020 da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e docente di Turismo sostenibile nei corsi di laurea in progettazione turistica di Milano Bicocca, Roma Tor vergata, Napoli Federico II, con Jimmy Ghione inviato di striscia la notizia. La campagna è stata sostenuta anche del segretario generale dell’organizzazione Onu del Turismo(UnWto) e da istituzioni , imprese e media. “Il governo deve indirizzare dal Pnrr risorse adeguate per la transizione ecologica e digitale del turismo puntando a recuperare all’Italia, al paese del Grand Tour, la leadership mondiale della qualità e del fatturato. Un turismo sostenibile e sicuro, non mordi e fuggi, ma ammira e rispetta” ha dichiarato Pecoraro Scanio.

All’incontra, a metà tra presenza e digital, ha partecipato anche il sindaco, Stefania Proietti: “#ioviaggioitaliano 2021 – spiega Proietti – è stata organizzata dalla Fondazione UniVerde per sottolineare l’importanza di un turismo sicuro, sostenibile e smart. Con franchezza ho detto che per far ripartire il settore ci serve aiuto per la manutenzione e la protezione del nostro straordinario patrimonio storico-artistico, noi la nostra parte la facciamo e l’abbiamo fatta come per esempio l’azione ambientalista con la campagna plastic free e la riattivazione di 40 fontane nel centro storico”.

“Ad Assisi, che da sola rappresenta il 25 per cento del turismo regionale, abbiamo 1000 attività legate al turismo, tra alberghiere, ristorative, ex alberghiere e commerciali, che hanno risentito pesantemente degli effetti della pandemia. Cosa possiamo fare? Dopo le ferite prima del terremoto e poi del Covid, con i proventi di imposte azzerati, ci stiamo prendendo cura della nostra città, in un’alleanza forte con tutte le altre realtà, da quelle religiose a quelle produttive, per riaccogliere i turisti che per ora sono solo italiani. Ma crediamo fortemente nel turismo e come amministrazione adotteremo tutti gli strumenti in nostro potere per favorire il ritorno dei visitatori”.

