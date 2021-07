AssisiNews e il ruolo dell’informazione: dateci notizie, non sterili battibecchi

(La redazione di AssisiNews) AssisiNews e l’informazione hanno, ovviamente, un rapporto molto stretto. Tanti occhi e tante mani ogni giorno descrivono con attenzione la realtà territoriale, di Assisi e dei dintorni, ma non solo. Informiamo ogni giorno con estrema correttezza e oggettività, sempre. Fin dalla nascita, l’ormai “lontano” 2016, la nostra crescita è stata costante, con tanti lettori che ogni giorno ci danno fiducia dal territorio, dall’Italia e anche dall’estero.

Ma AssisiNews è un organo di informazione, e non per parlarsi addosso. La redazione di AssisiNews è ben lieta di dare voce a chi voglia esprimere la propria opinione. Lo abbiamo sempre fatto e sempre lo faremo. Riteniamo però che AssisiNews non possa essere la vetrina per sfoghi (personali, di gruppo o di partito) fini a se stessi, che nulla aggiungono al dibattito ma servono solo per pubblicizzarsi. Sfoghi che sono fortemente in crescita in questo clima elettorale in vista delle amministrative Assisi 2021, laddove servirebbero serenità e progetti.

AssisiNews è un profondo sostenitore dell’informazione corretta e pluralista. Crediamo di essere sempre “sul pezzo” con impegno e professionalità. L’ospedale di Assisi è un tema di fondamentale importanza che interessa tutti, noi di AssisiNews lo sappiamo molto bene, siamo ben lieti di dare spazio alle opinioni di persone, di professionisti, dei consiglieri regionali, ma preferiremmo che fossero affrontati fatti concreti, visto che di “fumo” negli occhi fino ad ora ne è stato buttato anche troppo. Basta chiacchiere.

Non amiamo la censura, mai censureremo nessuno. Ma la volontà è sempre più quella di dare spazio ad un’informazione che contenga notizie e sia realmente interessante, perché riteniamo che per i battibecchi personali le sedi siano altre e, pertanto, andrebbero utilizzate quelle e non (sempre) gli spazi riservati da un quotidiano online.

Fin dalla nostra nascita abbiamo specificato da subito alla sezione ‘Chi siamo’: “AssisiNews contiene e diffonde notizie varie, anche riprese dai quotidiani locali (in questo caso con citazione della fonte originale), relative alla città di Assisi e con un occhio sempre attento al territorio circostante e, a volte, guardando anche all’attualità nazionale che ha riflessi locali. Quanto pubblicato su AssisiNews vuole essere una guida corretta, precisa, libera ed indipendente, rivolta ai residenti e ai cittadini, ai turisti e ai visitatori. AssisiNews predilige la libera espressione di ogni pensiero. Potrete inviare a info@assisisinews.it e comunicati@assisinews.it comunicati stampa, segnalazioni, scritti ed immagini fotografiche. AssisiNews pubblicherà il materiale pervenuto solo dopo proprio inappellabile giudizio, a titolo gratuito, il quale non costituirà alcun rapporto di collaborazione”.

Continueremo a fare quello che amiamo, informare correttamente e oggettivamente, nel rispetto delle opinioni di tutti. Continueremo a ricevere tantissime segnalazioni, mail, comunicazioni. Le vaglieremo come sempre. Ma saremo noi a decidere se farne un articolo di giornale, per rilevanza, importanza e concretezza sull’argomento trattato. Perché l’informazione è fondamentale ed importante. E, auspicandoci sempre correttezza, educazione e concretezza, teniamo molto al fatto che l’informazione tale debba rimanere.

© Riproduzione riservata