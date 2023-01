L’assessore Michele Fioroni visita alcune imprese assisane associate a Confindustria Umbria (foto)

Tour aziendale tra le imprese assisane associate a Confindustria Umbria, dell’Assessore regionale Michele Fioroni, accompagnato dal Presidente della Sezione Territoriale di Perugia Federico Malizia e dal Direttore Generale di Confindustria Umbria Simone Cascioli. La prima tappa è stata la Lavanderia Industriale Petrini, leader nei servizi di noleggio e lavaggio biancheria ad imprese operanti nella ristorazione e nell’accoglienza alberghiera. La visita è proseguita alla TTI Flavors, azienda specializzata nella produzione di aromi per i prodotti del tabacco, poi alla FOMAP che opera nel campo della meccanica di precisione con particolare riferimento ai settori energia, aerospazio e difesa. Tappa conclusiva alla Polycart, azienda che produce e stampa film biodegradabili compostabili per imballaggi flessibili.

“Apriamo sempre con piacere le porte delle nostre aziende – ha detto Federico Malizia, Presidente della Sezione Territoriale Perugia di Confindustria Umbria – crediamo che sia importante far conoscere le eccellenze produttive del nostro territorio e i luoghi dove vengono realizzati beni che sono esportati in tutto il mondo. Le fabbriche sono parte di una comunità e il nostro impegno quotidiano è anche quello di renderle luoghi sempre più sicuri e belli, nei quali si possa essere orgogliosi di lavorare”. Il giro nelle imprese assisane fa parte di un programma di visite nelle aziende di Confindustria Umbria che ha già interessato il comprensorio di Foligno, di Terni e dell’Alta Valle del Tevere.

“Attribuiamo un valore particolarmente importante a queste visite aziendali – ha sottolineato il direttore di Confindustria Umbria Simone Cascioli – Si tratta, infatti, di occasioni per conoscere dall’interno la manifattura della nostra regione, per confrontarsi direttamente con gli imprenditori e per focalizzare più chiaramente i problemi che le aziende vivono quotidianamente. Apprezziamo molto la sensibilità dimostrata dall’Assessore Fioroni verso il mondo produttivo, testimoniata anche da una capacità di ascolto e dalla volontà di affrontare con iniziative concrete i problemi della comunità economica locale. Il Patto per l’Umbria, che il Presidente Briziarelli aveva lanciato un anno fa in occasione della sua elezione, e che aveva come presupposto una collaborazione con le istituzioni e con tutti i segmenti della società, sta dando i suoi frutti a beneficio di tutta la comunità”.

Al termine del tour nelle imprese assisane è intervenuto anche il Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli che ha ribadito la centralità di un confronto positivo con i referenti istituzionali. “In un momento così complesso per le nostre aziende – ha evidenziato Briziarelli – è molto importante poter contare su un’interlocuzione costruttiva con le istituzioni e le parti sociali. Che questa sia la modalità giusta da perseguire, lo testimoniano i risultati raggiunti sia in ambito pubblico che nell’attività industriale privata. Crediamo quindi che questa sia la strada maestra per portare a compimento politiche e progetti in maniera coerente”.

