Manini Prefabbricati e Susa vincitrici del “Best Managed Companies Award”

Manini Prefabbricati spa e Susa spa sono le due aziende umbre tra le vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria, con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Questo importante riconoscimento ci riempie d’orgoglio – sottolineano i rappresentanti delle due eccellenze umbre nel comunicato stampa congiunto – sia per l’autorevolezza dei soggetti giudicanti, sia per le motivazioni specifiche della premiazione, che riportiamo testuali nel seguito.

Quello che ci piace evidenziare delle due realtà è però la vivacità del panorama industriale italiano che riesce ad esprimere eccellenza manageriale e buone prassi gestionali-organizzative anche in territori “non metropolitani” e logisticamente “penalizzati”. Manini Prefabbricati e Susa sono aziende ricche di storia che hanno saputo percorrere tutto lo sviluppo industriale del nostro Paese evolvendo in sintonia e talvolta anticipando i cambiamenti, sono aziende radicate nella loro terra d’origine ma aperte alla competitività globale”.

“I parametri di valutazione pensati e adottati dagli esperti Deloitte e dalla giuria, che hanno portato alla premiazione delle 67 realtà italiane per le loro capacità manageriali – ha detto Andrea Restelli, Partner di Deloitte e Responsabile Italia del programma Best Managed Companies – sono elementi che riteniamo fondamentali per le aziende che operano in uno scenario complesso come quello attuale. In una fase storica in cui l’affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità”

“Anche questa settima edizione – ha commentato Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta) – testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo. Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, a dimostrazione di come tale premio valorizzi una gestione aziendale virtuosa nel tempo, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo. Oltre un quinto delle premiate, infatti, sono aziende che si sono unite al programma quest’anno, in virtù della loro capacità di gestione solida e ambiziosa».

Chi sono in breve le aziende umbre premiate:

Manini Prefabbricati spa è azienda leader nazionale nel campo dell’edilizia industrializzata: produce manufatti in cemento per la realizzazione di edifici prefabbricati e si occupa della riqualificazione del patrimonio edilizio prefabbricato esistente. L’innovazione è ed è stata da sempre uno dei capisaldi dell’azienda, un faro che ha sempre guidato le scelte aziendali. Manini Prefabbricati è per DNA pioniera, nel proprio settore, anticipatrice di tutte le innovazioni degli ultimi anni, spesso avanti rispetto alle esigenze del mercato, ma in sintonia con i trend di sviluppo. In questi anni ha introdotto e sviluppato il monitoraggio in ambito IOT delle strutture, l’integrazione della produzione con i principi della circolarità e della sostenibilità, fino alla realizzazione della prima infrastruttura europea con armatura in fibra di vetro. L’azienda è dotata di un Settore Ricerca e Sviluppo che costantemente lavora al miglioramento qualitativo e delle performance dei propri prodotti in relazione ai nuovi scenari economici, ambientali e sociali che si prospetteranno in un futuro prossimo. A ritirare il premio per Manini Prefabbricati, l’Amministratore Delegato Manuel Boccolini.

Susa spa è un’azienda storica umbra, che affonda le sue origini nell’immediato dopoguerra, nel 1949. Da allora si occupa di spedizioni, logistica e trasporti evolvendo costantemente per territorialità distributiva e ventaglio di servizi offerti. Susa gestisce, con la massima affidabilità, la consegna di merci in tutto il territorio italiano ed europeo. Grazie alla numerosa flotta aziendale e alla distribuzione capillare delle strutture, è sempre in grado di fornire un servizio rapido, ben organizzato, per portare a destinazione ogni spedizione tempestivamente, fornendo ai clienti la possibilità del tracciamento on line della consegna oltre ad altri sofisticati servizi accessori al trasporto su strada. Grazie alla sua collaudata rete di filiali e collaboratori, distribuita in tutto il territorio nazionale, può gestire merci di medie-grandi dimensioni e servizi di Full Track Load. Vanta una pluridecennale specializzazione nel settore automotive, per cui si pone come vero partner per le aziende del settore. I centri logistici del network le consentono di stoccare ed organizzare le merci in maniera ottimale e assicurare i più elevati standard di efficienza ai Clienti anche in questo ambito.

A ritirare il prestigioso premio per Susa l’Amministratore Delegato Flavio Cecchetti.

© Riproduzione riservata