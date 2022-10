Manini Prefabbricati sempre più green: cento alberi per un bosco diffuso per il Parco delle Madonie

L'area in Sicilia devastata da una serie di incendi verrà anche riforestata con 10 nuove piante per ogni nuova commessa

Il traguardo dei sessant’anni festeggiato con un occhio all’ambiente. Manini Prefabbricati contribuirà con cento alberi e arbusti all’attività di riforestazione di Rete Clima presso il Parco delle Madonie, in Sicilia: nell’area di intervento, interessata da importanti incendi nell’estate 2021, sarà effettuato un ripopolamento di specie autoctone (faggio e macchia mediterranea in primis) e la cura post impianto fino a maturità.

È una delle azioni di Manini Prefabbricati nell’ambito dell’adesione dell’azienda alla campagna nazionale Foresta Italia promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e Pefc e patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica e dal ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali). La partnership dell’azienda assisana con Rete Clima è stata storicamente avviata con il progetto CO2Web, che ha previsto l’analisi delle emissioni generate dall’hosting del sito web del gruppo nel 2021: le emissioni sono state poi annullate grazie all’acquisto di crediti di carbonio a sostegno di un progetto internazionale di tutela ambientale, certificato secondo lo standard VCS-Verra, per generare un impatto ambientale positivo di pari misura (carbon offsetting). La carbon neutrality del sito è stata infine attestata con il rilascio di un Green label “CO2 emission zero® website”.

I primi 100 alberi del bosco diffuso potranno essere monitorati con una pagina dedicata sul sito internet aziendale. Un primo step a cui ne seguiranno presto altri: forte infatti della convinzione che le attività di contrasto ai cambiamenti climatici debbano essere prese in carico dalle organizzazioni con azioni concrete e in continuità, inoltre, Manini Prefabbricati ha deciso di integrare la piantagione di alberi nel proprio modello di business: per ogni nuova commessa, l’azienda assisana “regalerà” al proprio bosco diffuso nuove 10 piante tra alberi e arbusti che verranno curati fino al loro completo attecchimento.

“Un’azienda di produzione di manufatti industriali genera numerosi impatti ambientali, che comprendono anche le emissioni atmosferiche di CO2 e di altri gas serra. Da questa consapevolezza parte però il nostro impegno e la nostra sfida tecnologica e culturale verso una ingegneria sostenibile che “restituisca” al territorio e all’ambiente risorse e opportunità”, spiegano Manuel Boccolini , ad di Manini Prefabbricati. Quanto ai sessant’anni dell’azienda, saranno tra l’altro festeggiati con un convegno in programma il 31 ottobre alle 17.30 nella sala convegni dell’azienda in via Bernardino da Siena dal titolo “Edilizia e ambiente, una convivenza possibile”. L’azienda incontra la stampa per condividere la sua visione strategica di ingegneria sostenibile: main guest il professor Mario Tozzi primo ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, con gli interventi del sindaco Stefania Proietti, dell’amministratore delegato Manuel Boccolini, di Marco Mari, presidente Green Building Council e Vincenzo Briziarelli – presidente Confindustria Umbra.

