Ron di nuovo ad Assisi: Rosalino Cellamare visita la boutique di Humilis

Il cantautore e musicista italiano in città per Subasio Music Club visita anche l'attività assisana

Rosalino Cellamare, per tutti Ron, di nuovo ad Assisi. L’artista italiano ha visitato la boutique Humilis di Assisi. “È venuto a trovarci un nostro caro amico, Ron! Grazie per aver scelto ancora una volta Humilis!” – il post diffuso via social da HUMILIS Made in Assisi (un brand che è anche sponsor e sostenitore del nostro gruppo editoriale Assisi News).

L’artista si trovava ad Assisi per partecipare a Subasio Music Club, programma di Radio Subasio il cui format prevede un mini-concerto dal vivo – dalle 21:00 alle 22:00 – l’intervista del conduttore Gianluca Giurato, le domande del pubblico (in studio e in videocollegamento) e videochiamate a sorpresa di ulteriori ospiti, nello specifico Biagio Antonacci.

Il cantautore e musicista italiano non è nuovo alle visite in Assisi, dove ha partecipato più volte a concerti ed eventi, in particolare a Con il Cuore dalla Basilica di San Francesco. Tra i principali cantautori della sua generazione, durante la sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Lunezia, il Venice Music Awards, il Premio della Critica ”Mia Martini” e il Premio ”Bindi”. Nel 1996, in coppia con Tosca, ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni.

E giovedì 27 ottobre 2022 l’artista ha voluto di nuovo fare visita alla città Serafica dove ha visitato appunto la boutique di HUMILIS. L’azienda Humilis Made in Assisi, nasce nel 2004 nella storica gioielleria assisana Assisi Jewels, dove il titolare Fausto Baldini ha avuto l’intuizione di ideare e creare una linea di gioielli veri e propri, in oro e argento, ispirati alla simbologia e alla spiritualità francescana.

Apprezzatissimo dalla numerosa clientela decennale e richiesto da ogni parte del mondo, il brand HUMILIS Made in Assisi è cresciuto negli anni, aprendo nuove boutique in posti esclusivi come Roma (Vaticano e Piazza di Spagna), Firenze (Ponte Vecchio) e Venezia (Ponte di Rialto), esportando e valorizzando così ancora di più il nome della Città Serafica in Italia e nel mondo. Questo a dimostrare ancora una volta il valore assoluto del vero e sano Made in Italy, in questo caso addirittura completamente ed orgogliosamente Made in Assisi.

