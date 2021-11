Stelle al merito del lavoro, premiati anche assisani e bettonesi

Giovedì 11 novembre, dalle ore 16.30, si terrà presso il salone ‘Bruschi’ della prefettura di Perugia la cerimonia di consegna delle ‘Stelle al merito del lavoro’, conferite dal presidente della Repubblica ai benemeriti della Regione Umbria. La cerimonia si svolge tradizionalmente il 1° maggio, giorno della ‘Festa del lavoro’, ma sia nel 2020 che nel 2021 non si è potuta tenere a causa delle limitazioni disposte dal Governo per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Trentasette – riporta UmbriaOn.it – i lavoratori umbri premiati dal Capo dello Stato che sono distinti per ‘singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale’. Tra di loro anche alcuni decorati del comprensorio, di seguito tutti i nomi.

Stelle al merito del lavoro – Anno 2020

Mario Del Bianco Barbacucchia (Manini Prefabbricati Spa – Assisi)

Manuela Mancini (Sir Safety System Spa – Santa Maria degli Angeli)

Enzo Alunno (Rampini Carlo Spa – Passignano sul Trasimeno)

Moreno Arcelli (e-Distribuzione Spa – Perugia)

Paolo Boschetto (Treofan – Terni)

Maurizio Calisti (Meccanotecnica Umbra Spa – Campello sul Clitunno)

Alfio Ciribuco (Cosp Tecno Service – Terni)

Giampiero Faina (BCC Umbria Credito Cooperativo – Perugia)

Stefania Fioroni (Bosone Garden Srl – Gubbio)

Mario Liparoti (Confagricoltura Umbria Servizi Srl – Perugia)

Saverio Maitini (Officine Piccini Spa – Perugia)

Adriano Saltalippi (Saci Industrie Spa – Ponte San Giovanni)

Antonio Santoni (Tulli Acque Minerali Srl – Sellano)

Moreno Tanariva (FBM Spa – Marsciano)

Sergio Traversini (CESA di Falcini Enzo Srl – Città di Castello)

Elena Tulli (Banca Nazionale del Lavoro – Foligno)

Stelle al merito del lavoro – Anno 2021

Roberta Baiocco (Saci Professional Srl – Assisi)

Gianfranco Pecetta (Polycart Spa – Palazzo d’Assisi)

Catiuscia Agostinelli (Tecnocarta Sas – Passaggio di Bettona)

Maria Augusta Angeli (Poste Italiane Spa – Avigliano Umbro)

Andrea Angiolini (Newlat Food Spa – Sansepolcro)

Maurizio Ascani (Turboalgor Srl – Massa Martana)

Franca Belli (Cooperativa sociale Actl – Terni)

Nerio Centanni (Pallotta Srl – Terni)

Cesare Cesarini (Tim Spa – Roma)

Donatella Ciofetta (Poste Italiane – Perugia)

Paolo Clementi (Società agricola Todini Srl – Todi)

Loredana Fabbri (Marcelloni Srl – Terni)

Stefano Falasca (Bazzica Srl – Trevi)

Giancarlo Flussi (Palmerini Autoricambi Srl – Ponte San Giovanni)

Gigliola Forti – (Pallotta Srl – Terni)

Paolo Grasselli (SoGeSi Spa – Ponte San Giovanni)

Maurizio Lestini (Palmerini Autoricambi Srl – Ponte San Giovanni)

Mauro Marchionni (Trenitalia Spa – Perugia)

Valter Meniconi (Farchioni Olii Spa – Giano dell’Umbria)

Gabriele Servili (Castellani & Gelosi Srl – Terni)

Goffredo Tapperi (e-Distribuzione Spa – Distretto Umbria)

