Turismo, quattro Comuni e Sase fanno squadra per promozione e valorizzazione

Distribuire materiale promozionale e organizzare eventi tematici, realizzare calendari condivisi di iniziative culturali, sportive e ricreative, potenziare la comunicazione digitale, supportare prenotazioni e vendita di pacchetti turistici integrati e partecipare a fiere ed eventi per attrarre visitatori anche dall’estero. Sono questi i punti principali del protocollo d’intesa per la valorizzazione del turismo fra i Comuni di Deruta, Torgiano, Cannara, Bettona, e la Sase, società che gestisce l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria, finalizzato a una reciproca promozione e valorizzazione dei territori, sfruttando il già condiviso rapporto delle singole amministrazioni comunali con il vicino scalo umbro.

A firmarlo sono stati i sindaci Michele Toniaccini (Deruta), Eridano Liberti (Torgiano), Fabrizio Gareggia (Cannara) e Valerio Bazzoffia (Bettona). Al salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia lo hanno presentato insieme agli assessori alla Cultura e al Turismo dei rispettivi Comuni, tra i quali Lucia Paoli (Cannara) Pietro Montagnoli (Deruta) e Andrea Castellini (Bettona). Dopo un primo accordo con Deruta nel 2023 a cui si sono poi ispirati singolarmente anche gli altri tre Comuni, ha spiegato l’assessore Montagnoli, “si è quindi pensato ad un protocollo sinergico mettendo così le basi per una cooperazione territoriale con finalità turistica”.

I quattro Comuni metteranno a sistema interventi che favoriscano lo sviluppo di attività congiunte per rendere più attrattiva, integrata e completa l’offerta turistica grazie a una serie di servizi messi a disposizione, tra cui quelli di informazione e accoglienza, favorendo così una stretta sinergia tra territori e tra enti pubblici e realtà private (circuiti enogastronomici, attrattive locali, iniziative culturali, sportive e ricreative, mobilità). L’obiettivo è di creare “formule” per il turismo che sappiano mettere in mostra le diverse ricchezze artistiche ed enogastronomiche di Deruta, Torgiano, Cannara e Bettona.

Tra gli obiettivi, pubblicizzare l’area per far conoscere le eccellenze, anche sfruttando la visibilità che offre Sase, la società dell’aeroporto che era già legata ai singoli Comuni tramite un accordo per promuovere i rispettivi territori e per far sì che l’aeroporto diventi sempre più un polo di attrazione importante attraverso il quale accogliere turisti e visitatori. Il protocollo, infatti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, consente alle parti di impegnarsi ad assicurare il coordinamento e la sinergia di azioni volte a realizzare un’offerta turistica che possa favorire l’incremento della permanenza media nei rispettivi territori e attraverso di essa la scoperta da parte del turista dei propri attrattori culturali e delle proprie eccellenze. Nello specifico i quattro Comuni assicureranno un servizio di informazione su possibilità ricettive e di ospitalità (a trecentosessanta gradi), distribuzione di materiale promozionale, anche di produzione autonoma, organizzazione di itinerari di visita ed escursioni in ambito locale e nei Comuni aderenti, realizzazione di un calendario di eventi comune, pubblicità integrata.

