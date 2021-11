Vincenzo Briziarelli nuovo presidente di Confindustria Umbria per il biennio 2021-2023 (foto)

L’Assemblea di Confindustria Umbria, che si è riunita martedì 2 novembre al Teatro Lyrick di Assisi, ha eletto Vincenzo Briziarelli, Presidente di FBM spa, alla guida degli industriali umbri per il biennio 2021-2023. Alla Vice Presidenza è stato eletto Giammarco Urbani, Amministratore Delegato della Urbani Tartufi srl. L’elezione è avvenuta nel corso della parte privata dell’Assemblea, riservata alle imprese associate, durante la quale è stato approvato il programma di attività del mandato. Vincenzo Briziarelli succede ad Antonio Alunni, giunto al termine del proprio mandato.

È stato il Presidente uscente Antonio Alunni, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Assisi Stefania Proietti, ad aprire con la propria relazione la parte pubblica dell’Assemblea, alla quale sono intervenuti il neo Presidente Vincenzo Briziarelli e la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. È stato il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a chiudere con il proprio intervento i lavori dell’Assemblea. In occasione dell’Assemblea, Confindustria Umbria ha consegnato il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Sono state premiate: C.S.C. Calcestruzzi Sabatini Crisanti, Colabeton, Fucine Umbre, Italmatch Chemicals, Krea Costruzioni e Tintoria Lavanderia Petrini.

“Confindustria Umbria – ha detto tra l’altro Vincenzo Briziarelli – ha due grandi compiti da svolgere: aiutare le imprese in questo percorso di crescita e cambiamento; lavorare per creare le condizioni ideali per lo sviluppo economico e sociale nel nostro territorio. Nei prossimi anni ci sarà in Umbria una disponibilità di risorse mai viste prima, perché si sovrappongono la chiusura del passato ciclo di programmazione, l’avvio di quello nuovo (21/27) e l’implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vi sono grato per la fiducia di cui mi avete onorato, e cercherò di svolgere il mandato in base agli obiettivi, ai contenuti ed al metodo che ho tracciato rapidamente: aiutare le imprese a crescere in modo sostenibile; accompagnarle con servizi evoluti e con una rappresentanza efficace; ricercare il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni. Insieme al Vicepresidente Giammarco Urbani e ai colleghi dirigenti – ha detto Briziarelli – spero di poter condurre Confindustria Umbria con la sobrietà e la concretezza che caratterizzarono il tratto di mio padre e di mio nonno nella loro lunga esperienza associativa. Sobrietà e concretezza che implicano capacità di ascolto, apertura al confronto, rispetto dell’interlocutore e determinazione nelle scelte”.

