4 novembre 2021, Assisi e Bastia celebrano le Forze Armate: il programma

La Città di Assisi e quella di Bastia Umbra celebrano il 4 novembre 2021, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate con una molteplicità di momenti che interesseranno tutto il territorio comunale per tutto il mese. Ad Assisi le celebrazioni si sono aperte l’1 novembre a Capodacqua. Oggi è la volta invece di Armenzano, Petrignano e Porziano. Il 14 novembre le celebrazioni del 4 novembre 2021 toccheranno Santa Maria degli Angeli (ore 9.30 in Piazza Garibaldi), San Vitale (ore 10.30 nella sede della Pro loco) e Rivotorto (ore 14.30 in piazza Pietro Conti).

Il 21 novembre tocca a Tordibetto (ore 9.30, Chiesa di San Bernardino di Siena), Palazzo (ore 10, Piazza dei Figli di Cambio) e Tordandrea (ore 11, piazza dei Caduti), mentre il 28 novembre, ultimo giorno delle celebrazioni del 4 novembre 2021 ad Assisi, Castelnuovo (ore 10 Piazza San Pasquale), San Gregorio (chiesa di San Gregorio, ore 10) e Torchiagina (ore 12).

Anche Bastia Umbra è pronta a celebrare il 4 novembre 2021 giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate; nell’aprile del 2021 il Comune di Bastia Umbra ha conferito la Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto” con la Delibera n. 24 del consiglio comunale, evento che sarà ricordato nel corso delle iniziative organizzate per il 4 novembre. Appuntamento alle 12 al Cimitero di Bastia Umbra, nell’area del monumento dedicato alle vittime di tutte le guerre, con la deposizione di una corona di alloro e per l’apposizione di una targa, al suono del “Silenzio” con la partecipazione di un trombettista della Banda di Costano. “ Conferire la Cittadinanza Italiana al Milite Ignoto – ha dichiarato il Sindaco Paola Lungarotti – non vuol dire riconoscere soltanto il valore nobile dell’appartenenza alla propria Patria ma far vivere una riflessione continua e costante sul valore della pace, della libertà, della nostra libertà donataci da chi ci ha difeso fino al sacrificio estremo: la propria vita per il bene comune”.

Domenica 7 Novembre si procederà con il seguente programma di onoranza ai monumenti ai Caduti: Costano (ore 9.00), Ospedalicchio (10.00), Via Roma Scuola Don Bosco (10.15) Monumento ai Caduti; a seguire Piazza Cavour Monumento a Colomba Antonietti (indicativamente ore 10.30), Piazza Mazzini Lapide ai Caduti. Discorso del Sindaco e del Presidente di ANMIG regionale, dott. Remo Gasperini. Al termine sarà possibile ammirare le Vetrate di Santa Croce, Monumento ai Caduti realizzate dalla Ditta di Vetrate artistiche Caselli Moretti, (ultimate nel 1923). Con la collaborazione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, sarà presente l’esperta prof. ssa Teresa Morettoni.

A seguire (indicativamente ore 12.00) si andrà nella Sala della Consulta del Palazzo Municipale in piazza Cavour, realizzata nel 1921 per onorare il Milite ignoto e i caduti della Grande Guerra; in quella sede saranno proiettate e commentate le immagini di tutti i monumenti ai Caduti presenti sul territorio di Bastia Umbra e inseriti nel libro Le Pietre della Memoria, con un commento del Presidente regionale Anmig. Inoltre, dal 4 al 30 Novembre una mostra di quadri, fotografie e cimeli sarà allestita presso la sede della Ass. ne Pro Loco in piazza Mazzini e nel Municipio, (Piazza Cavour, 19), a testimonianza e ricordo. Con autorizzazione di ANMIG nel Centenario del Milite Ignoto saranno esposti i cimeli della cessata Sez. ANMIG di Bastia, conservati dalla Ass. Pro Loco in osservanza alla finalità

statutaria di salvaguardare le memorie cittadine per preservarle e valorizzarle. Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa anti Covid-19.

