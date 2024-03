8 marzo 2024, nella zona sociale 3 arriva la campagna “Ringrazia una femminista”

“Se sei donna e puoi votare, ringrazia una femminista” e “Se sei donna e puoi essere te stessa, ringrazia una femminista” sono due degli slogan su un totale di 21 poster della campagna “Ringrazia una femminista”, ideata da School of Feminism (piattaforma internazionale che promuove il femminismo nella società attraverso istruzione e comunicazione), che la Rete delle Donne Antiviolenza ETS ha stampato e fatto affiggere nei Comuni della zona sociale 3 dell’Umbria (Assisi, Bastia, Valfabbrica, Cannara e Bettona) in occasione dell’8 marzo 2024. “L’8 marzo è per tutte noi una giornata di festa, ma non dobbiamo mai dimenticarci che ha avuto origine dai movimenti femminili politici di rivendicazione dei diritti delle donne di inizio Novecento”, spiegano gli organizzatori, secondo cui “la campagna è soprattutto uno stimolo a continuare a lottare per ottenere cambiamenti e miglioramenti nella vita delle donne e della società tutta”. La campagna sarà illustrata dopodomani nel corso di un incontro presso lo Sportello di Bastia del Punto D’Ascolto Antiviolenza (Via Cesare Battisti, 11) che sarà aperto alla cittadinanza tutta dalle ore 18. Saranno presenti le socie della Rete delle donne antiviolenza e le operatrici del Punto d’Ascolto.

Su Assisi Eventi è possibile trovare gli appuntamenti in programma per oggi, 8 marzo 2024, e giorni successivi; a Bastia Umbra oggi, venerdì 8 Marzo, alle 18 nell’Auditorium Sant’Angelo, il riconoscimento della “Mimosa d’oro”, dedicata a una donna che per la sua attività sociale, educativa, culturale, si sia particolarmente distinta nella nostra città.

In questa V^ edizione il riconoscimento andrà a Orietta Stortini, in virtù dell’importante azione sociale svolta nel nostro territorio con la seguente motivazione: “A Orietta Stortini, storica ostetrica bastiola, per essere stata una delle ultime ostetriche presenti ai tempi in cui avveniva ancora il parto in casa, appoggio sicuro ancora oggi di mamme e nonne per il primo bagnetto in casa del bebè e sapienti consigli sulle antiche usanze utilizzate per migliorare l’allattamento e lo svezzamento e tanto altro in un settore che è fondamentale alla vita di tutta l’umanità e di cui sempre più si sentono necessità e mancanza. Assegnando all’ostetrica Orietta Stortini questo riconoscimento – dicono il sindaco Paola Lungarotti e l’assessore Daniela Brunelli – vogliamo ricordare tutte le donne che come lei hanno portato avanti questa professione così socialmente importante e ancora oggi non hanno perso l’energia e il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, più o meno antiche, con dedizione e disponibilità a titolo pressochè gratuito con spirito di sorellanza e solidarietà tra donne.”

La cerimonia sarà arricchita da testimonianze e fotografie d’epoca. Contestualmente, sarà inaugurata la mostra di pittura dell’artista Giovanna Gubbiotti. Il secondo appuntamento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna sarà Lunedì 11 Marzo, alle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Esperia con il dott. Mauro Mario Mariani, una serata tra salute e spettacolo dedicata al benessere femminile, “Prospettiva Rosea, alla ricerca dell’equilibrio”, in viaggio tra energia, chimica e soma della donna. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, prenotabile tramite whatsapp al n. 3383600774. Con la Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” saranno due le iniziative dedicate alla Giornata dell’8 Marzo: dall’1 al 9 Marzo 2024 Dolci Piccole Grandi Donne, letture dedicate

alle scuole della città Martedì 12 Marzo alle ore 10.30, Letture con la pancia per mamme in dolce attesa, in collaborazione con il Centro Donna dell’Ospedale di Assisi.

© Riproduzione riservata