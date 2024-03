Meteo Assisi 8-10 marzo 2024, clima mite ma pioggia

Le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News: continua il tempo uggioso

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 8-10 marzo 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, edizione flash eccezionalmente quest’oggi comunque tesa a fornirvi quante più precise informazioni sul tempo che dovremo attenderci in questo weekend. Bene diciamo subito che il tempo andrà peggiorando progressivamente sempre più.. Si partirà oggi con il sole al mattino seguirà un aumento di nuvolosita’ nel corso del pomeriggio e della sera (assenza di fenomeni), domani sabato alternanza tra sole e nuvolosita’ con rischio di locali piogge, domenica infine netto peggioramento con piogge diffuse anche forti localmente.. Temperatura per tutto il fine settimana mite e primaverile (la brevissima fase fresca di metà settimana diverrà un ricordo lontano rapidamente). Ventoso; secondo la Protezione Civile, sabato inizialmente deboli, diverranno forti meridionali nel corso della mattinata, mentre domenica saranno da moderati a forti meridionali con possibili rinforzi fino a burrasca nel pomeriggio. Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una iniziale prosecuzione del tempo “uggioso” poi appare possibile attorno metà settimana una fase più asciutta tra sole e nuvole.

Qui si conclude il meteo Assisi 8-10 marzo 2024, auguriamo a tutti voi tanta serenità.. A presto!

